Obowiązek opłacania abonamentu RTV – kto musi płacić i ile wynosi opłata

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy każdego, kto używa odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. Z obowiązku tego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy też satelitarnych platform cyfrowych.

Jak podaje portal GOV.pl, osoby żyjące w tym samym gospodarstwie domowym lub też korzystające z samochodu stanowiącego ich własność, wnoszą jedną opłatę abonamentową – i to niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm. Bowiem te muszą uiścić opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik z wcześniej wymienionych.

Ile wynosi opłata za abonament RTV. Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2024 - zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 roku, wynosi odpowiednio:

8,70 zł za jeden miesiąc - za używanie odbiornika radiofonicznego;

za jeden miesiąc - za używanie odbiornika radiofonicznego; 27,30 zł za jeden miesiąc - za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

Kto jest obecnie zwolniony z opłacania abonamentu RTV

Obowiązujące prawo przewiduje zwolnienia z płacenia abonamentu RTV dla wybranych osób. Jedną z grup są osoby powyżej 75. roku życia. Osoby te automatycznie uzyskują zwolnienie z tej opłaty – ustala to Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL.

Ponadto do grupy zwolnionych z opłat należą również osoby posiadające orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, a także weterani wojenni i wojskowi, którzy są inwalidami. Te zwolnienia mają charakter stały i są niezależne od innych czynników, takich jak wysokość dochodów.

Zwolnienie z opłat mogą także uzyskać osoby, które ukończyły 60 lat. Jednak pod warunkiem że ich emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w roku poprzedzającym, ogłaszanym przez GUS. Poza tym do osób zwolnionych zalicza się także osoby:

co do których orzeczono o:

- całkowitej niezdolności do pracy lub

- znacznym stopniu niepełnosprawności lub

- trwałej lub okresowejcałkowitejniezdolnościdopracy w gospodarstwie rolnym;

które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy , lub też rentę socjalną ;

albo , lub też ; niesłyszące , u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;

, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu; niewidome , których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. spełniającekryteriadochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2023.390 t.j.), które wynosi obecnie 504 zł lub 583 zł.

Poza seniorami w wieku 75+, każda osoba, która chce skorzystać z ulgi, musi dostarczyć odpowiedniedokumenty do Poczty Polskiej.

Nowe przepisy – kogo dotkną zmiany

Najnowsze regulacje mogą wpłynąć na sytuację wdów i wdowców, którzy do tej pory byli zwolnieni z abonamentu RTV. Problem pojawia się w przypadku osób, które decydują się na przejście ze swojej, niższej emerytury na rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku (tzw. rentę wdowią).

Zmiana ta wyklucza beneficjentów z katalogu osób zwolnionych z abonamentu RTV. To zaś w praktyceoznacza to, że wdowy i wdowcy, którzy zdecydują się na rentę wdowią, będą musieli zacząć opłacać abonament – nawet, jeśli wcześniej byli z tego obowiązku zwolnieni. Dla wielu osób może to być nieprzyjemne zaskoczenie. Zwłaszcza że zmiana statusu następuje automatycznie po dokonaniu formalności związanych z przeniesieniem świadczenia. Oznacza to, że osoby te mogą nie być świadome nowego obowiązku, a to może prowadzić do narastania zaległości w płatnościach.

Poczta Polska, która jest odpowiedzialna za egzekwowanie opłat abonamentowych, ma prawo dochodzić zaległych płatności nawet do pięciu lat wstecz. W związku z tym, osoby, które przegapią moment obowiązku uiszczania abonamentu, mogą się spotkać z nieoczekiwanym wezwaniem do zapłaty.