Szczegóły wsparcia finansowego

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk podkreślił, że kluczowym celem przygotowanego pakietu jest maksymalne uproszczenie procedur, aby przedsiębiorcy mogli jak najszybciej przystąpić do odbudowy zniszczonych firm.

Zależało nam na tym, aby wyjść ze świadczeniem pomocowym, które nie będzie dziś uzależnione od wyceny szkód jakich dokonują rzeczoznawcy. Będzie proste do uruchomienia. Pozwoli przekierować środki publiczne na pomoc i wydatki takie, jakie są potrzebne poszczególnym przedsiębiorcom – wyjaśnił minister.

Jak wyliczyć wielkość wsparcia?

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi, będą mieli do wyboru dwie metody wyliczenia pomocy.

Wsparcie w wysokości 16 tys. zł na każdą osobę zgłoszoną do ubezpieczenia w ZUS. Pomoc w wysokości 75 proc. średniomiesięcznego przychodu z roku poprzedniego.

Jaka będzie maksymalna kwota wsparcia?

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorcy będą musieli złożyć do ZUS oświadczenieo poniesionych stratach w wyniku powodzi. Dodatkowa opinia rzeczoznawcy o szkodach będzie wymagana w ciągu pięciu miesięcy od złożenia wniosku. Firmy, które otrzymają wsparcie, zobowiązane będą do prowadzenia działalności przez co najmniej sześć miesięcy od momentu otrzymania środków. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej firmy może wynieść nawet 1 mln zł.