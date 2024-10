Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie: stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium rektora oraz zapomogi. Studenci mają także możliwość skorzystania z kredytu studenckiego.

Reklama

Stypendium socjalne dla studentów

Aby otrzymać stypendium socjalne, student musi wykazać się trudną sytuacją materialną oraz miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 1570,50 zł netto. Od roku akademickiego 2024/2025 próg ten jest równoważny 45 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia poprzedniego roku. Przykładowo, na Uniwersytecie Łódzkim stypendium socjalne wynosi od 1000 do 1300 zł miesięcznie, a w uzasadnionych przypadkach może być zwiększone o 500 zł.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami

Reklama

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami przysługuje studentom posiadającym odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ, takie jak zespół orzekający, lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Świadczenie to przysługuje na pierwszym kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a także na jednolitych studiach magisterskich. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak inne formy pomocy materialnej dla studentów, przyznawane jest na okres jednego semestru lub całego roku akademickiego i wypłacane w comiesięcznych ratach. Student może korzystać z tego świadczenia tylko na jednym wybranym kierunku studiów.

Kryteria przyznawania pomocy materialnej są ujednolicone i niezależne od rodzaju uczelni. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, prowadzonych zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, w tym także w uczelniach kościelnych i związanych z różnymi wyznaniami, pod warunkiem otrzymywania przez nie dotacji państwowych na wsparcie materialne studentów. Na Uniwersytecie Łódzkim wysokość tego świadczenia wynosi od 800 do 1150 złotych miesięcznie i jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

Stypendium rektora

Stypendium rektora to prestiżowe wyróżnienie przyznawane najlepszym studentom uczelni wyższej. Jest to forma docenienia ich wyjątkowych osiągnięć w nauce, sztuce, sporcie lub działalności naukowej. Na Uniwersytecie Łódzkim wysokość tego świadczenia wynosi od 950 do 1250 złotych miesięcznie.

Zapomoga dla studentów

Zapomoga jest jednorazowym świadczeniem finansowym, które ma na celu wsparcie studentów znajdujących się w nagłej i przejściowej trudnej sytuacji życiowej. Wysokość zapomogi może sięgnąć maksymalnie 4000 złotych. Świadczenie to stanowi jednorazowe wsparcie finansowe, które może być przyznane studentowi maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.

Wnioski o świadczenia dla studentów

O świadczenia należy się ubiegać w terminach i według procedur określonych przez daną uczelnię. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje rektor lub powołana przez niego komisja stypendialna. Należy podkreślić, że przyznane świadczenia mają charakter bezzwrotny.

Świadczenia przysługują na wszystkich typach studiów, jednak ich całkowita długość jest ograniczona do 6 lat, niezależnie od ewentualnych przerw w studiach. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania świadczeń, studenci powinni zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danej uczelni. Należy podkreślić, że możliwość korzystania z tych świadczeń nie ogranicza prawa do ubiegania się o inne formy wsparcia finansowego, oferowane przez podmioty zewnętrzne.

Kredyt studencki

Kredyt studencki to atrakcyjna opcja finansowania studiów. Charakteryzuje się niskim oprocentowaniem i możliwością wnioskowania o niego przez cały rok. Można go łączyć ze stypendiami, a kryterium dochodowe jest dość elastyczne. Procedury są proste, a wypłaty regularne przez cały okres nauki. Decyzja zapada szybko, zazwyczaj w ciągu miesiąca. Mogą o niego wnioskować studenci do 30. roku życia oraz doktoranci do 35. roku życia. Nawet osoby przyjęte na studia mogą złożyć wniosek, a wypłata rozpocznie się po rozpoczęciu nauki.

Kredyt studencki można łączyć ze stypendiami, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3500 zł. Co więcej, BGK poręcza ten kredyt, więc nie musisz martwić się o dodatkowe zabezpieczenia. Student ma pełną swobodę w określeniu wysokości miesięcznej raty kredytu studenckiego w przedziale od 400 do 1000 złotych. Kwota ta może być modyfikowana w dowolnym momencie trwania umowy kredytowej, co pozwala na dostosowanie wysokości rat do zmieniających się potrzeb finansowych studenta.