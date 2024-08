Czternasta emerytura (tzw. ”czternastka”) jest to świadczenie pieniężne wypłacane co raz w roku. Przysługuje ona emerytom oraz innym osobom mającym prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń długoterminowych. W tym roku wypłata 14.emerytury ruszy w przyszłym miesiącu. Jest jednak grupa osób, która otrzyma to świadczenie jeszcze w sierpniu.