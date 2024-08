Mieszkania dla seniorów – nowa inicjatywa ministra

W Polsce, gdzie w społeczeństwie jest coraz więcej osób starszych, konieczne jest dostosowanie polityki mieszkaniowej do potrzeb seniorów. Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej, przedstawiła nową inicjatywę, która może stanowić odpowiedź na to wyzwanie.

Jej propozycja zakłada wydzielenie specjalnych mieszkań dla seniorów w ramach budownictwa społecznego. Tego typu rozwiązania mają na celu zapewnienie osobom starszym bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb miejsc zamieszkania, szczególnie w kontekście ograniczeń ruchowych, z którymi często się borykają.

Reklama

Według ministra ds. polityki senioralnej dobrym rozwiązaniem byłoby zapewnienie seniorom mieszkań na parterze. To też jeden z głównych elementów propozycji Marzeny Okła-Drewnowicz. Takie usytuowanie lokali byłoby niewątpliwie wygodne dla osób starszych.

Reklama

Jakie zmiany dla seniorów w kwestii mieszkań

Jeśli inicjatywa minister ds. polityki senioralnej zostanie zaakceptowana, zmiany te mogą zostać wprowadzone jako odrębny projekt związany z budownictwem społecznym. Ministerstwo Rozwoju przyznaje, że pomysł ma realne szanse na realizację. To zaś może przynieść wymierne korzyści dla wielu starszych osób w Polsce.

Wydzielenie specjalnych lokali mieszkalnych na parterach budynków, przystosowanych do potrzeb seniorów, mogłoby stać się ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia osób starszych. To także poprawiło by ich bezpieczeństwo. Bowiem bardzo często mieszkania na wyższych piętrach są trudniej dostępne dla osób starszych, które zazwyczaj mają problemy z poruszaniem się. Jeśli projekt wejdzie w życie, będzie to znaczący krok w stronę bardziej dostosowanej do polskich realiów demograficznych politykimieszkaniowej.