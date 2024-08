Renta wdowia: zmiany przepisów

W środę 31 lipca 2024 podczas 18. posiedzenia Senatu podczas osiemnastego posiedzenia Senatu XI kadencji została przyjęta ustawa o tzw.: wdowiej rencie. Bez poprawek została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie nowelizacja czeka na podpis prezydenta.

Jak podaje portal rządowy Senat.gov.pl, zmiany w prawie przewidują m.in.: wypłatę drugiego świadczenia - renty wdowiej. Wypłaty następowałyby:

Reklama

od 1 lipca 2025 do 31 grudnia 2026 - w wysokości 15 proc. oraz.

od 1 stycznia 2027 - w wysokości 25 proc.

Ustawa zakłada, że osoba owdowiała może łącznie pobierać zarówno swoje świadczenie jak i rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Zaś renta wdowia ma być wypłacana "bez konsekwencji zmniejszania sumy świadczeń do limitu wynoszącego trzykrotność najniższej emerytury.” Przy czym bez znaczenia będzie, czy emerytura pochodziła z ZUS, KRUS czy też z innego systemu emerytalnego.

Co to oznacza w praktyce? Otóż dzięki wprowadzonym zmianom blisko 2 miliony Polaków już w styczniu 2025 będzie mogło złożyć wnioski o przyznanie im prawa do nowego świadczenia po zmarłym małżonku. Nowelizacja dotyczy również osób, które owdowiały kilka lat temu. Zyskają one bowiem prawo do dodatkowych pieniędzy.

Czym jest renta wdowia i komu przysługuje

Reklama

Renta wdowia jest to świadczenie pieniężne które ma zagwarantować godne warunki życia dla seniora po śmierci jego współmałżonka.

Zgodnie z projektem ustawy o wprowadzeniu renty wdowiej, świadczenie to ma przysługiwać wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń. Co więcej renta ma przysługiwać również tym osobom, które zostały wdową lub wdowcem przed wejściem przepisów w życie.

Świadczenie to ma poprawić sytuację finansową i zapewnić godne życie osobom, które straciły małżonka. Prawo do renty wdowie i będą miały osoby, które straciły męża lub żonę kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. I tak – jak podaje portal Rzeczpospolita.pl - dotyczy ono wdów, jeśli w momencie śmierci męża miały co najmniej 55 lat. Oraz wdowców - jeśli ci w momencie straty żony byli w wieku co najmniej 60 lat.

Warto również pamiętać że warunkiem nabycia prawa do renty jest pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz osiągnięcie przez wdowę lub wdowca powszechnego wieku emerytalnego.