Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury, emerytury pomostowej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Reklama

Renta rodzinna. Komu przysługuje?

Do tego świadczenie mają prawo dzieci zmarłego, dzieci małżonka zmarłej osoby lub dzieci przysposobione, do momentu, aż ukończą 16 lat, natomiast jeśli się uczą, to do momentu ukończenia 25 roku życia. Jeśli dzieci nie są zdolne do pracy renta rodzinna jest wypłacana bez względu na wiek.

Dodatkowo do renty mają prawo wnuki i rodzeństwo oraz wdowa lub wdowiec po zmarłym małżonku. Wdowcy w chwili śmierci małżonka muszą mieć skończone 50 lat lub być niezdolni do pracy. Świadczenie obowiązuje również, gdy wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego.

Wdowiec, który nie spełnia warunków ma prawo do renty rodzinnej przez rok po śmierci małżonka.

Reklama

Osoba rozwiedziona z osobą zmarłą również ma prawo do renty rodzinnej, jeśli dostawała od zmarłego alimenty, uzgodnione drogą sądową. Rodzice zmarłego mają prawo do świadczenia, jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy czy wdowca.

Renta rodzinna. Wysokość świadczenia

Renta rodzinna wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba lub 90 proc., gdy do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby. W przypadku trzech osób lub więcej wynosi 95 proc. świadczenia zmarłego.

Renta rodzinna jest jedna, a ZUS dzieli ją na wszystkich uprawnionych członków rodziny. Wypłacana jest na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty.

Renta rodzinna. Czy ZUS może zawiesić prawo do świadczenia?

ZUS może zawiesić prawo do renty, jeśli twoje zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.