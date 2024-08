Wymiana pieca na gazowy – czy możliwe dofinansowanie?

W związku ze zmianami zachodzącymi na terenie Unii Europejskiej wielu Polaków będzie musiało wymienić ogrzewanie swojego domu. Główne założenie jest takie, aby pozbyć się z nich starych kotłów grzewczych i zastąpić je opcjami, które są bardziej ekologiczne. Na ten cel możliwe jest otrzymanie dofinansowania. Jest jednak mały haczyk.

Do kiedy dofinansowanie do kotłów gazowych?

Jeśli zdecydujesz się na wymianę pieca na gazowy i chcesz otrzymać na ten cel dofinansowanie, musisz się śpieszyć. Dotacja jest bowiem dostępna tylko do końca 2024 roku. Zostało niewiele czasu.

Od 2025 roku na terenie Unii Europejskiej nie będzie możliwe uzyskanie wsparcia finansowego na instalowanie kotłów na paliwa kopalne, czyli na przykład gaz ziemny. Od tego czasu dofinansowanie otrzymać będą mogły te osoby, które będą korzystać z instalacji hybrydowej, czyli jednocześnie na przykład piec na gaz i pompa ciepła.

Dofinansowanie do kotłów na gaz – gdzie szukać?

Jakie programy oferują więc dofinansowanie pieca gazowego? Przedstawiamy trzy propozycje.

Dofinansowanie PGNiG do kotła kondensacyjnego

PGNiG na swojej stronie zawał informację o możliwości dofinansowania kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym, którego minimalna klasa efektywności energetycznej to "A". Może on zostać zakupiony u dowolnego sprzedawcy.

To, jaką kwotę uzyska osoba wnioskująca, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim w przypadku budynków jednorodzinnych brane jest pod uwagę to, ile lat ma budynek i jakie urządzenie zostanie zamontowane. W pozostałych budynkach istotna jest powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynku mieszkalnym, rok jego budowy oraz rodzaj montowanego urządzenia. Przykładowo budynki sprzed 1971 roku mogą otrzymać 1245,28 zł dofinansowania, a te wybudowane od 2011 roku – 555,10 zł.

Dofinansowanie pieca na gaz w ramach programu "Czyste Powietrze"

Do końca tego roku można się starać o dofinansowanie na piec gazowy w programie "Czyste Powietrze". Dotacje przyznawane są na kotły z klasą efektywności energetycznej "A". Można otrzymać środki na zakup oraz montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub kotłowni gazowej z kondensacyjnym kotłem gazowym i ze zbiornikiem. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów inwestora i wynosić może w przypadku kotła od 6100 do 15 300 zł, natomiast w przypadku kotłowni – od 8300 do 18 500 zł.

Rządowy program "Stop Smog" i dofinansowanie na piec gazowy

Kolejną dostępną opcją jest rządowy program "Stop Smog". Jego odbiorcami są najuboższe osoby, które nie mogą sobie pozwolić na wymianę kotła oraz ocieplenie budynku. Ten program jednak ma pewne ograniczenia. O dofinansowanie można starać się tylko w tych gminach, które mają obowiązującą uchwałę antysmogową, a ponadto podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o realizacji programu. Czas trwania tego programu również mija z końcem bieżącego roku.