– Pierwszy wyrok, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Gorzowie, nie stanowi jeszcze o linii interpretacyjnej dotyczącej Małego ZUS-u Plus. Tych spraw w sądach w Polsce będzie kilkadziesiąt i nie wiemy jeszcze, jaki kierunek obiorą inne sądy. Jeżeli będą to wyroki niekorzystne dla przedsiębiorców, to oczywiście jako Biuro Rzecznika będziemy składali apelację od tych wyroków, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to również skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego – powiedziała w rozmowie z Newserią Biznes Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Jeżeli chodzi natomiast o zmiany legislacyjne, to oczekujemy na wejście w życie ustawy deregulacyjnej, która ułatwi od stycznia przedsiębiorcom przechodzenie na Mały ZUS Plus - dodała.

Kogo dotyczy spór o Mały ZUS Plus?

Różnice w interpretacji przepisów dały się we znaki przedsiębiorcom, którzy korzystali z Małego ZUS-u Plus od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 r. W styczniu 2024 r. (nieprzekraczalny termin upływał z końcem stycznia), po dwóch latach przerwy, próbowali oni zgłaszać się do Małego ZUS-u na kolejny okres, ale początkowo, jak poinformował Rzecznik MŚP, nie byli nawet w stanie zarejestrować swoich wniosków w systemie ZUS.

ZUS zastosował interpretację według której przedsiębiorcy korzystający Małego ZUS-u w latach 2019-2021 mogą być nim objęci ponownie dopiero od 2025 r. Zdaniem Rzecznika MŚP intencja prawodawcy była inna – chodziło o to, by przedsiębiorcy mogli korzystać z ulgi w cyklicznych pięcioletnich okresach. Oznacza to, że podmioty, które korzystały z preferencyjnych składek w latach 2019-2021, są uprawnione do ponownego skorzystania z nich już od początku 2024 roku.

Z taką interpretacją zgodził się wspomniany na początku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. Korzystny dla przedsiębiorcy wyrok zapadł 27 czerwca br. (sygnatura akt VI U 147/24). Oddziały Biura Rzecznika MŚP prowadzą ponad 600 spraw dotyczących Małego ZUS-u Plus.

Kto może korzystać z Małego ZUS-u Plus?

Mały ZUS Plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Przeznaczony jest dla podmiotów, których roczny przychód nie przekracza 120 tys. zł. Warunkiem jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Mały ZUS Plus a ustawa deregulacyjna

Wspomniana przez Rzecznika MŚP ustawa deregulacyjna to projekt zmian w przepisach przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w kwietniu br. Jego celem jest wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Deregulacja dotyczy 50 rozwiązań, zmiany mają objąć 35 ustaw. Doprecyzowuje m.in. przepisy Małego ZUS-u Plus.