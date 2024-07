Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu uwzględnienie w stażu pracy okresów samozatrudnienia, a także wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia i świadczenia usług. Oznacza to, że osoby, które dotychczas nie miały możliwości zaliczenia tych okresów do stażu, będą mogły liczyć na jego wydłużenie, co może mieć wpływ na ich prawa pracownicze, takie jak urlop wypoczynkowy czy dodatki stażowe. Projekt nowelizacji trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza zmiany w Kodeksie Pracy, których celem jest wyrównanie szans na rynku pracy. Nowelizacja obejmie osoby wykonujące działalność zarobkową na innej podstawie niż umowa o pracę czy służba, między innymi samozatrudnionych, zleceniobiorców i świadczących usługi. Zmiany mają na celu:

Ułatwienie dostępu do uprawnień pracowniczych: Nowelizacja uwzględni między innymi okresy samozatrudnienia, zleceń i świadczenia usług w stażu pracy, co ułatwi osobom z tej grupy dostęp do takich świadczeń jak urlop wypoczynkowy czy dodatki stażowe.

Zwiększenie szans na awans: Doświadczenie zdobyte w ramach działalności niezależnej będzie traktowane na równi z doświadczeniem zdobytym w ramach umowy o pracę, co otworzy drzwi do awansów i lepszych stanowisk.

Zmiana ma na celu wyrównanie szans w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego dla osób wykonujących działalność zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy lub stosunek służbowy. Dla milionów pracowniczek i pracowników, osób przedsiębiorczych - argumentuje MRPiPS.

Jakie okresy będą się wliczały do okresu zatrudnienia?

Nowe regulacje obejmą okresy zatrudnienia na potrzeby ustalania stażu pracy. Do stażu będą wliczane:

Okresy prowadzenia działalności pozarolniczej oraz okresy bycia osobą współpracującą z osobą prowadzącą taką działalność, za które opłacone zostały składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Okresy wykonywania umów zlecenia, o świadczenie usług, agencyjnych, bycia osobą współpracującą z osobami wykonującymi takie umowy, a także członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Okresy działalności zawodowej, która zasadniczo stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, ale w których dana osoba nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przykładem może być zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach wsparcia dla firm poszkodowanych pandemią COVID-19, niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu ulgi na start, zwolnienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które przekroczyły kwotę rocznej podstawy wymiaru składek, a także okres ulgi dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26. roku życia.

Udokumentowany okres przebywania za granicą i wykonywania tam działalności zarobkowej innej niż zatrudnienie.

Od kiedy nowe przepisy?

Skutkiem zmian w przepisach będzie dostęp pracowników do większej puli urlopu wypoczynkowego. Ale to nie wszystko. Zyskają również dłuższy okres wypowiedzenia, wyższy dodatek do pensji i prawo do nagrody jubileuszowej. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.