Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który zawiera szereg rozwiązań mających na celu aktywizację zawodową. Oto kluczowe propozycje:

Pakiet aktywizacyjny: Wprowadzenie pakietu aktywizacyjnego dla osób bezrobotnych, który będzie zawierał między innymi szkolenia, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Wprowadzenie pakietu aktywizacyjnego dla osób bezrobotnych, który będzie zawierał między innymi szkolenia, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Pożyczka edukacyjna: Możliwość zaciągnięcia pożyczki edukacyjnej w wysokości do 400% przeciętnego wynagrodzenia dla wszystkich osób bezrobotnych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zaciągnięcia pożyczki edukacyjnej w wysokości do 400% przeciętnego wynagrodzenia dla wszystkich osób bezrobotnych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dofinansowanie za zatrudnienie emeryta: Pracodawcy, którzy zatrudnią emeryta, będą mogli otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Nowy program

Nowy program ma zachęcać firmy do przyjmowania do pracy osób starszych. Przedsiębiorcy, którzy zatrudnią emeryta (kobietę po 60. roku życia lub mężczyznę po 65. roku życia) będą mogli otrzymać dofinansowanie do jego pensji. Wysokość dotacji wyniesie maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli do 2150 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie wypłacane przez dwa lata.

Celem programu jest aktywizacja zawodowa seniorów i przeciwdziałanie bezrobociu. Oczekuje się, że dzięki temu rozwiązaniu więcej osób starszych będzie mogło znaleźć pracę i wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności. Program jest skierowany do wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości i branży. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zawarcie z seniorem umowy o pracę na co najmniej 24 miesiące. Nowa forma pomocy dla przedsiębiorców to ważny krok w stronę budowania bardziej inkluzywnego rynku pracy. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie przez 2 lata

Reklama

Dofinansowanie wynagrodzenia będzie przysługiwało przez 24 miesiące, co oznacza, że łącznie wyniesie do 51 600 złotych. Pracodawca lub przedsiębiorca po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia będzie obowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez kolejne 12 miesięcy.

Co jeszcze zakłada projekt ustawy?

Oprócz wspomnianych już zmian projekt ustawy o rynku pracy wprowadza szereg innych rozwiązań, ukierunkowanych między innymi na:

Młodych ludzi:

Ocena umiejętności cyfrowych: Osoby do 30 roku życia, rejestrujące się jako bezrobotne lub poszukujące pracy, zostaną poddane ocenie ich umiejętności cyfrowych.

Osoby do 30 roku życia, rejestrujące się jako bezrobotne lub poszukujące pracy, zostaną poddane ocenie ich umiejętności cyfrowych. Doradca ds. osób młodych: W każdym urzędzie pracy wyznaczony zostanie doradca ds. zatrudnienia, pełniący funkcję doradcy ds. osób młodych.

Finansowanie:

Pożyczka edukacyjna: Wprowadzona zostanie pożyczka edukacyjna w wysokości do 400% przeciętnego wynagrodzenia, tzw. bon na zasiedlenie. Będzie można ją wykorzystać na pokrycie kosztów kształcenia, np. szkoleń, studiów podyplomowych, potwierdzenia kwalifikacji, a także na kontynuację nauki. Po spełnieniu określonych warunków, 20% pożyczki zostanie umorzone. Z bonu na zasiedlenie będą mogły skorzystać wszystkie osoby bezrobotne, bez względu na wiek (w obecnym stanie prawnym wiek ten ograniczony jest do 30 lat).

Wprowadzona zostanie pożyczka edukacyjna w wysokości do 400% przeciętnego wynagrodzenia, tzw. bon na zasiedlenie. Będzie można ją wykorzystać na pokrycie kosztów kształcenia, np. szkoleń, studiów podyplomowych, potwierdzenia kwalifikacji, a także na kontynuację nauki. Po spełnieniu określonych warunków, 20% pożyczki zostanie umorzone. Z bonu na zasiedlenie będą mogły skorzystać wszystkie osoby bezrobotne, bez względu na wiek (w obecnym stanie prawnym wiek ten ograniczony jest do 30 lat). Dofinansowanie dla firm rodzinnych: Przedsiębiorstwa rodzinne będą mogły ubiegać się o formy pomocy udzielane przez PUP, nawet w przypadku pokrewieństwa klienta PUP z pracodawcą.

Inne:

Staż plus: Nowa forma stażu, łącząca nabywanie umiejętności z kwalifikacjami zawodowymi. Stażyści otrzymają dodatek do stypendium, a pracodawcy premię za ich zatrudnienie. Celem jest zastąpienie mało popularnego "przygotowania zawodowego dorosłych".

Nowa forma stażu, łącząca nabywanie umiejętności z kwalifikacjami zawodowymi. Stażyści otrzymają dodatek do stypendium, a pracodawcy premię za ich zatrudnienie. Celem jest zastąpienie mało popularnego "przygotowania zawodowego dorosłych". Pakiety aktywizacyjne: Możliwość łączenia różnych form pomocy dla bezrobotnych o złożonych potrzebach.

Możliwość łączenia różnych form pomocy dla bezrobotnych o złożonych potrzebach. Zwiększenie mobilności: Bezrobotny będzie mógł wybrać urząd pracy, z którym chce współpracować, niezależnie od miejsca zameldowania.

Bezrobotny będzie mógł wybrać urząd pracy, z którym chce współpracować, niezależnie od miejsca zameldowania. Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych: Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne. Pierwszeństwo w dostępie do pomocy: Pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy będą miały między innymi bezrobotne rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 roku.