Jak informuje Zbigniew Biskupski, redaktor Infor.pl, Program "Mieszkanie na start" to dwa programy rządowe, które mają ułatwić dostęp do mieszkania osobom o umiarkowanych i niższych dochodach.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dopłaty do czynszu

Reklama

Program skierowany jest do osób fizycznych, które wynajmują nowe mieszkanie lub mieszkanie oddane do użytku w wyniku rewitalizacji.

Dochód: Maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 7 tys. zł netto.

Umowa najmu: Mieszkanie musi być wynajęte na co najmniej rok.

Powierzchnia: Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 70 m2.

Wysokość dopłaty: Wysokość dopłaty uzależniona jest od dochodu i powierzchni mieszkania. Maksymalna dopłata to 400 zł miesięcznie.

Wysokość dopłaty uzależniona jest od dochodu i powierzchni mieszkania. Maksymalna dopłata to 400 zł miesięcznie. Jak się ubiegać: Nabór wniosków o dopłaty do czynszu jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Informacje o aktualnym naborze można znaleźć na stronie internetowej BGK:https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-mieszkanie-na-start/

Dla kogo dopłaty do najmu mieszkań?

Dostęp do dopłat jest uzależniony od rodzaju umowy najmu. Otrzymanie dopłaty możliwe jest wyłącznie w przypadku umów zawartych pomiędzy gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przykładem beneficjentów dopłat do najmu mogą być lokatorzy niektórych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM).

Dopłaty z programu "Mieszkanie na Start" trafiają przede wszystkim do lokatorów budynków wybudowanych przez PFR Nieruchomości oraz gminnych inwestycji mieszkaniowych. Maksymalny okres wsparcia wynosi 20 lat od zakończenia budowy. Dla danego najemcy dopłaty mogą być wypłacane przez 15 lat, liczonych od miesiąca przekazania pierwszej transzy na konto wynajmującego.

Ile wynoszą dopłaty do najmu?

Aby móc ubiegać się o dopłaty do najmu w programie "Mieszkanie na Start", należy spełnić dwa podstawowe warunki:

1. Mieszkanie w budynku objętym umową z BGK: Dopłaty przysługują jedynie osobom zamieszkującym w lokalach, których budowa została sfinansowana w ramach programu "Mieszkanie na Start". Oznacza to, że budynek musi być objęty umową zawartą pomiędzy gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

2. Spełnienie kryteriów dochodowych: Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku, dopłaty do najmu skierowane są do osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku. Oznacza to, że średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych) nie może przekraczać:

100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby samotnej.100% przeciętnego wynagrodzenia powiększonego o 40% za każdego kolejnego członka rodziny dla gospodarstw wieloosobowych. Na przykład, dla 3-osobowej rodziny próg dochodowy wynosi 180% przeciętnego wynagrodzenia (100% + 40% + 40%).

Oprócz wspomnianych wcześniej kryteriów dochodowych gmina w uchwale może ustalać dodatkowe zasady przyznawania dopłat, w tym limity kwotowe i kryteria pierwszeństwa. Wysokość dopłat:

Ustawodawca preferuje większe rodziny: Dopłaty są wyższe dla gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna kwota może sięgać ponad 1000 zł miesięcznie.Przykład podała Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomościSzybko.pl w rozmowie z serwisem Infor.pl: 5-osobowa rodzina z Wrocławia może otrzymać dopłatę do 1090 zł miesięcznie, podczas gdy bezdzietna para maksymalnie 477 zł.

Kryteria pierwszeństwa: Gmina może wprowadzić dodatkowe kryteria pierwszeństwa, np.:

Okres zamieszkiwania na danym terenie,Sytuacja rodzinna (np. rodziny z dziećmi),Niepełnosprawność,Dochód na członka rodziny.

Aby otrzymać dofinansowanie, najpierw należy zawrzeć umowę najmu, a później sprawdzić na stronie BGK listę gmin, które mają podpisaną umowę. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że po złożeniu wniosku gmina oceni, czy przysługują Ci dopłaty do czynszu. W tym celu przeanalizuje Twoją sytuację finansową i inne kryteria określone w programie. Następnie gmina wyda decyzję administracyjną, w której potwierdzi lub odrzuci przyznanie dopłat. Jeśli zostaną Ci przyznane, kwota dopłaty zostanie automatycznie odliczona od Twojego czynszu. Wynajmujący otrzyma dopłatę bezpośrednio na swoje konto bankowe z urzędu gminy.

Dopłaty do kredytu hipotecznego

Program "Mieszkanie na start" to dwa programy rządowe, które mają ułatwić dostęp do mieszkania osobom o umiarkowanych i niższych dochodach. Drugim z nich są dopłaty do kredytu hipotecznego. Jest on skierowany do osób fizycznych, które kupują nowe mieszkanie lub budują dom.