Czym jest renta wdowia

Renta wdowia jest świadczeniem gwarantującym godne warunki życia seniorom po śmierci ich współmałżonków. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach zakłada wprowadzenie nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowym. Nowelizacja ta zakłada łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Projekt nowelizacji - zdaniem wnioskodawców - odpowiada na trzy problemy: spadku stopy zastąpienia, rosnącej liczby osób starszych i zjawisko osamotnienia seniorów.

Ile będzie wynosić renta wdowia?

W projekcie wskazano planowaną wysokość renty wdowiej. Nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Projektodawcy zaproponowali, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Czy można pobierać kilka świadczeń emerytalno-rentowych?

Obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Dlatego po śmierci małżonka osoba owdowiała osoba ma możliwość zachowania swojej emerytury, bądź zrezygnowania z niej i wybrania renty rodzinnej po zmarłym.

Co dalej z rentą wdowią?

26 czerwca komisja rozpatrzyła przepisy obywatelskiego projektu wprowadzającego rentę wdowią. Posłowie podczas posiedzenia opowiedzieli się jednogłośnie za projektem ustawy. Zdecydowali o wprowadzeniu szeregu poprawek. Poprawki te są związane m.in. z koniecznością pełnego uregulowania zaproponowanego zbiegu świadczeń. Chodzi o sprecyzowanie katalogu praw do świadczeń emerytalno-rentowych, przy których będzie można stosować regułę zbiegu prawa do kilku świadczeń. Urszula Rusecka (PiS) złożyła poprawki, które komisja zaopiniowała negatywnie. Dotyczyły one podniesienia z 50 proc. do 60 proc. wartości renty rodzinnej przy zbiegu prawa do świadczeń. Rusecka zapowiedziała, że poprawki zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości. We wtorek, 23 lipca Sejm zapozna się ze sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.