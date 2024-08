Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w pierwszym półroczu 2024 r. przekazano do ZUS 548,6 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 696,02 tys. umów o dzieło.

Rzecznik ZUS podkreślił, że jest to najmniejsza liczba zgłoszonych umów o dzieło w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych od początku funkcjonowania rejestru umów o dzieło. Jak dodał, nie zmieniła się jednak charakterystyka podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

ZUS: Umów o dzieło coraz mniej. Co to oznacza dla rynku pracy?

W pierwszym półroczu 2024 r. złożono do ZUS o 58,8 tys. mniej formularzy RUD i zgłoszono na nich o 151,5 tys. mniej umów o dzieło niż w pierwszym półroczu 2023 r. Jak podał ZUS, porównując te dane do 2022 r. spadki są mniejsze, kolejno o 4,7 tys. mniej formularzy RUD oraz 142,2 tys. mniej umów o dzieło.

Co prawda liczba złożonych formularzy RUD w pierwszym półroczu 2024 r. jest o prawie 90,5 tys. większa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021, o tyle liczba umów o dzieło zgłoszona na tych formularzach jest najniższa w historii – o 10,7 tys. mniej - przekazał Zakład.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 48,9 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 98 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 579. Jest to 1,18 proc. ogółu zgłaszających. Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W ten sposób przekazano 498,9 tys. formularzy RUD. Jest to 90,94 proc. ogółu zgłoszeń.

W pierwszy półroczu 2024 r. na formularzach RUD częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,52 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 52,1 tys. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden dzień i na osiem dni.

Najwięcej osób wykonywało umowy o dzieło zgłoszone w sekcji "informacja i komunikacja" – 53,7 tys. wykonawców (21,25 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje: "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" – 50,3 tys. wykonawców (19,89 proc.), "działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" – 34,2 tys. wykonawców (13,53 proc.), "edukacja" – 30,2 tys. wykonawców (11,94 proc.) oraz "pozostała działalność usługowa" – 26,1 tys. wykonawców (10,32 proc.).

Mniej umów o dzieło dla Polaków, więcej dla cudzoziemców

Z danych ZUS wynika, że umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD wyniosła ponad 15 tys., co stanowi 7,07 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy – 38,49 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 22,73 proc., Niemiec – 3,33 proc., Rosji – 2,99 proc., Hiszpanii – 2,98 proc., Wielkiej Brytanii – 2,50 proc., Włoch – 1,71 proc., Francji – 1,64 proc., USA – 1,10 proc. i Czech – 1,10 proc. Natomiast liczba umów o dzieło zawarta z cudzoziemcami wyniosła 38,5 tys., co stanowi 18,06 proc. umów o dzieło zawartych w pierwszym półroczu 2024 r.

ZUS zaznaczył, że mimo wyraźnego spadku zgłaszanych umów o dzieło w I półroczu 2024 r., odnotowano wzrost liczby umów o dzieło zawieranych z cudzoziemcami w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a także wzrost wykonawców umów o dzieło będących cudzoziemcami.