Według informacji udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w styczniu 2024 roku świadczenie kompensacyjne zostało przyznane 12,9 tys. osobom, przy średniej wypłacie w wysokości 3557,54 zł.W kwietniu przeciętna wysokość wypłaty była na poziomie 4022,52 zł, a w maju ZUS wypłacał średnio 3975,43 zł. Kto jest uprawniony do tego dodatku?

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne to świadczenie przyznawane nauczycielom, pedagogom i wychowawcom, którzy pracowali w placówkach oświatowych. Jest ono odpowiednikiem emerytury pomostowej.

Świadczenie kompensacyjne - dla kogo?

Świadczenie kompensacyjne jest dostępne dla nauczycieli, ale nie dla wszystkich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje wypłaty dla tych, którzy spełniają następujące warunki:

osiągnęli wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),

posiadają co najmniej 30 lat stażu pracy, obejmującego okresy składkowe i nieskładkowe,

w tym przepracowali co najmniej 20 lat jako nauczyciele, w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego czasu pracy.

Miejsce pracy pedagogów ma istotne znaczenie przy wypłacie świadczenia kompensacyjnego. Wsparcie to jest dostępne dla wnioskodawców pracujących w:

publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach (z wyjątkiem niepublicznych szkół bez uprawnień szkoły publicznej oraz placówek kształcenia ustawicznego),

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,

specjalnych ośrodkach: szkolno-wychowawczych, wychowawczych dla dzieci oraz młodzieżowych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,

ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi,

placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom, którzy uczą się poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Co ważne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Świadczenie wypłacane jest do czasu uzyskania prawa do emerytury. Możliwe jest także łączenie pobierania świadczenia kompensacyjnego z pracą.

Świadczenie kompensacyjne - ile wynosi?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli pełni funkcję podobną do emerytur pomostowych. Na początku 2023 roku dodatek otrzymywało 13,7 tys. osób, przy średniej wypłacie 3011,58 zł, podczas gdy w styczniu 2022 roku liczba beneficjentów wynosiła 14,1 tys. osób, a średnia wypłata wynosiła 2655,78 zł. Warto zaznaczyć, że wysokość wypłat ustalana jest przez ZUS na podstawie budżetu państwa, nie zaś ze zgromadzonych składek. Świadczenie nie może być niższe niż najniższa emerytura. W kwietniu przeciętna wysokość wypłaty była na poziomie 4022,52 zł, a w maju ZUS wypłacał średnio 3975,43 zł.

Jak otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Aby uzyskać świadczenie kompensacyjne, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające staż pracy i wynagrodzenie.