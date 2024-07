W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informacje o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącym zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej są weryfikowane co trzy lata na podstawie wyników badań progu interwencji socjalnej prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 roku, a kolejna przypada na 2024 rok. W połowie maja Rada Ministrów zaproponowała, aby od 1 stycznia 2025 roku:

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1010 zł (obecnie 776 zł),

kryterium dla osoby w rodzinie wynosiło 823 zł (obecnie 600 zł).

Wzrost świadczeń

W rządowej informacji podano, że w wyniku tej weryfikacji między innymi kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie o 229 zł, z 1837 zł do 2066 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 1000 zł do 1229 zł. Jednocześnie kwota dochodu z hektara przeliczeniowego wzrośnie o 114 zł, z 345 zł do 459 zł.

W rządowej informacji podano, że ostatnie trzy lata pokazały, iż weryfikacja kryteriów dochodowych co trzy lata prowadzi do narastania luki między obowiązującymi kryteriami a progiem interwencji socjalnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wprowadzeniem corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Za opracowanie projektu w tej sprawie odpowiada wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska.

Zasiłek stały w 2025 roku - komu przysługuje?

Zasiłek stały przysługuje:

pełnoletniej osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, która nie może pracować z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeśli jej dochód jest niższy niż określone kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej;

pełnoletniej osobie żyjącej w rodzinie, która nie jest zdolna do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, pod warunkiem że jej dochód oraz dochód na osobę w rodzinie są niższe od ustalonego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego

Zasiłek stały jest przyznawany w następujących wysokościach:

dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe: różnica między kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, przy czym od 1 stycznia 2022 roku maksymalna kwota zasiłku nie może przekroczyć 719 zł miesięcznie;

dla osoby żyjącej w rodzinie: różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być mniejsza niż 30 zł miesięcznie. W przypadku jednoczesnego prawa do zasiłku stałego oraz renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych po upływie ustawowego okresu jego pobierania, lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie jest przyznawany. Co ważne, przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego oraz jego wysokości, kwota zasiłku okresowego nie jest wliczana do dochodu.