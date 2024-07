Wakacje od ZUS – dla kogo?

Aby móc skorzystać z wakacji składkowych, należy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku mieć zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego czy zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych. Jak wskazuje portal Legalis, przywołując wypowiedź Izabeli Leśniewskiej, doradcy podatkowego w kancelarii Alo-2, ustalenie tej liczby może być problematyczne.

Nie jest jasne między innymi to, czy na przykład osoba, która przebywa w tym czasie na urlopie bezpłatnym, także wlicza się do limitu. U mikroprzedsiębiorców możliwa jest także duża rotacja umów w ciągu miesiąca. Niektóre mogą być kilkudniowe. Nie ma więc jednoznacznych odpowiedzi, kiedy w takiej sytuacji przysługuje im zwolnienie ze składek.

Wakacje składkowe nie zawsze są korzystne

Ekspertka rozważa także, jakie mogą być konsekwencje wakacji od ZUS w przypadku osób samotnych. Z jej wypowiedzi wynika, że taki mikroprzedsiębiorca, który opłaca preferencyjne składki ZUS lub mały ZUS plus, nie może jednocześnie pobierać na przykład świadczeń z programu "Aktywny rodzic" oraz korzystać z wakacji składkowych. Wszystko przez to, że osoba samotna musi podlegać ubezpieczeniom społecznym od minimalnego wynagrodzenia, a nie ma możliwości podwyższenia podstawy wymiaru przy zastosowaniu tej ulgi.

Na wakacje od ZUS muszą też uważać osoby na ryczałcie, które opłacają składkę zdrowotną w stałej wysokości od podstawy wymiaru, którą jest roczny przychód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli przekroczy się ustalony próg, może to skutkować wyższym kosztem składki zdrowotnej.

Osoby, które korzystają z ulgi mały ZUS plus lub preferencyjnego ZUS powinny zastanowić się, czy taka miesięczna przerwa w opłacaniu świadczeń im się realnie opłaci, czy może wygeneruje dodatkowe koszty. Biorąc pod uwagę to, że cały proces wymaga poświęcenia czasu i nierzadko środków, może to być raczej problem niż ulga.

Na czym polegają wakacje od ZUS?

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy już od 1 grudnia 2024 roku będą mogli skorzystać z wakacji od ZUS. Taka ulga ma pomóc mikroprzedsiębiorcom, których koszty prowadzenia działalności są ciążące. Raz w roku przez miesiąc będzie można nie płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Konieczne jest jednak zapłacenie składki zdrowotnej w terminie. Przedsiębiorca może wybrać dowolny miesiąc w ciągu roku.