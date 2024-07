Reklama

Wyższy limit dochodów dla obniżonej wpłaty podstawowej PPK. Jedną z najważniejszych zmian jest podwyższenie limitu dochodów, który uprawnia uczestników PPK do obniżenia wpłaty podstawowej. Od lipca 2024 roku limit ten wynosi 5160 zł brutto miesięcznie (wcześniej było to 5090,40 zł). Oznacza to, że osoby zarabiające mniej niż 5160 zł mogą nadal oszczędzać w PPK, wpłacając mniej niż standardowe 2 proc. swojego wynagrodzenia.

Jak skorzystać z obniżonej wpłaty?

Aby skorzystać z obniżonej wpłaty podstawowej, uczestnik PPK musi złożyć odpowiednią deklarację u swojego pracodawcy. W deklaracji tej należy wskazać wysokość wpłaty, jaką chcemy przekazywać na PPK (może to być np. 0,5 proc. lub 1 proc. wynagrodzenia).

PPK od 1 lipca 2024. Co się zmienia dla pracowników i pracodawców?

Korzyści dla pracowników o niższych dochodach

Podwyższenie limitu dochodów dla obniżonej wpłaty podstawowej to dobra wiadomość dla pracowników o niższych zarobkach. Dzięki temu mogą oni nadal uczestniczyć w PPK i oszczędzać na emeryturę, nie obciążając zbytnio swojego budżetu domowego.

Czy warto przystąpić do PPK?

PPK to atrakcyjna forma oszczędzania na emeryturę, która oferuje wiele korzyści, takich jak:

Dopłaty od państwa – każdy uczestnik PPK otrzymuje od państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej – osoby o niższych dochodach mogą wpłacać mniej niż standardowe 2 proc. swojego wynagrodzenia.

Lokowanie środków w bezpieczne instrumenty finansowe – środki zgromadzone na rachunku PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które charakteryzują się niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto przystąpić do PPK, warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji.