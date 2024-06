Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Większość z nas planuje organizację wyjazdu, zakupy oraz domknięcie bieżących spraw w pracy. Po tych czynnościach można już w zasadzie odetchnąć i rozpocząć odliczanie do wymarzonego wypoczynku. Co jednak zrobić, jeśli jest się właścicielem niedużej firmy? Czy mali przedsiębiorcy również mogą sobie pozwolić na urlop? Bank Pekao S.A. przedstawia kilka praktycznych wskazówek, jak przygotować firmę na wakacje, aby skorzystać z uroków szybko mijającego lata.

Uprzedź klientów

Aby uniknąć rozczarowania klientów, warto ich uprzedzić o planowanym wyjeździe. Jeżeli prowadzisz działalność stacjonarną, dobrym pomysłem jest zamieszczenie na kilka dni przed urlopem informacji o okresie, w którym sklep lub punkt usługowy będzie nieczynny. Zamiast suchej informacji, warto się pokusić o odrobinę kreatywności, zamieszczając np. wakacyjną grafikę lub chwytliwy tekst, na którego widok klienci się uśmiechną. Mając wcześniejszą wiedzę, na pewno wybaczą kilkudniową nieobecność. Przedsiębiorcy, którzy działają w internecie, mogą wysłać krótki newsletter do swoich klientów wraz z informacją o urlopie.

Ustal pełnomocnictwa

Przy prowadzeniu firmy są jednak terminy i zobowiązania, których nie można przesunąć. Nie za wszystkie z nich musi jednak odpowiadać właściciel firmy. Warto na czas urlopu ustanowić pełnomocnictwo osobie zaufanej do podejmowania czynności prawnych. Wystawiając tego rodzaju dokument, przedsiębiorca ma możliwość określenia zakresu czynności, których ono dotyczy, oraz terminu jego wygaśnięcia. Dzięki temu, właściciel firmy będzie miał pewność, że zostanie ono użyte w należyty sposób.

W obecnych czasach trudno byłoby prowadzić firmę bez bankowości elektronicznej. W Pekao przedsiębiorcy mają do dyspozycji platformę PekaoBiznes24. Mając firmowe konto, właściciel może zarządzać finansami wspólnie z innymi osobami. Ma bowiem możliwość dodawania online nowych pełnomocników do bankowości internetowej, jednocześnie określając zakres ich uprawnień. W każdym momencie przedsiębiorca może dokonać zmian w tym zakresie. Dzięki temu kilka osób może zlecać i akceptować firmowe przelewy. W ten sposób łatwiej o podział zadań podczas urlopu.

Zaplanuj płatności

Nie należy zapominać o terminowych przelewach do kontrahentów. Na szczęście z pomocą przychodzą rozwiązania, które sprawdzą się na czas wyjazdu. Przedsiębiorcy w PekaoBiznes24 mają możliwość ustawienia m.in. płatności z datą przyszłą. W dowolnym momencie właściciel firmy może ustawić przelewy z konkretną datą realizacji. Transakcja zostanie zautoryzowana (potwierdzona) w momencie jej ustanowienia, a płatność będzie zrealizowana wybranego dnia. Jedyne, o czym należy pamiętać, to zapewnienie na koncie odpowiedniej ilości pieniędzy w określonej dacie.

Innym rozwiązaniem jest czasowe ustawienie pełnomocnictwa do autoryzowania płatności. Dzięki temu osoba zaufana i ustanowiona przez przedsiębiorcę będzie mogła potwierdzić przelew, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po określonym przez właściciela czasie pełnomocnictwo wygaśnie.

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy w większości współpracują z tymi samymi kontrahentami. W PekaoBiznes24 właściciele firm mają możliwość utworzenia zleceń zaufanych. W skrócie jest to zlecenie, które umożliwia wysyłanie wcześniej zdefiniowanej płatności do określonego kontrahenta do wskazanej, maksymalnej kwoty przelewu. Aby zrealizować płatność, wystarczy tylko ustalić kwotę płatności (nie przekraczając ustawionego wcześniej limitu) i wysłać przelew.

Skorzystaj ze smartfona

Mimo dobrych chęci nie każdy mały przedsiębiorca ma możliwość, aby w okresie wakacyjnym całkowicie odpocząć od obowiązków zawodowych. Osobom, dla których jest to trudne, z pomocą przychodzi aplikacja mobilna PeoBIZ. Większość dyspozycji można wówczas wykonać z poziomu smartfona. Ponadto właściciele firm mogą włączyć funkcję uruchomienia powiadomień SMS lub e-mail o istotnych zdarzeniach, np. uznaniach lub obciążeniach, które miały miejsce na firmowym rachunku bądź zawiadomień o nowej wiadomości z banku.

Ładuj baterie i ciesz się wakacjami

Prawo do urlopu i wypoczynku powinno dotyczyć zarówno wszystkich pracowników, jak i osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Każdy z nas potrzebuje bowiem chwili wytchnienia i odpoczynku. Prowadzenie firmy nie powinno być przeszkodą, aby z tego prawa skorzystać. Dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu działań i skorzystaniu z dostępnych na rynku narzędzi urlop powinien być udany i wolny od zmartwień.