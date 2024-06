Od 1 lipca 2024 roku komornicy żegnają się z tradycyjnymi listami poleconymi, zastępując je nowoczesnymi e-doręczeniami. Ta rewolucyjna zmiana niesie ze sobą szereg korzyści, ale nie jest pozbawiona pewnych wad.

Wprowadzenie e-doręczeń to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Dłużnicy nie będą musieli już odbierać awizo i fatygować się na pocztę, a koszty korespondencji znacząco spadną. Co więcej, e-doręczenia gwarantują pewność skutków prawnych, równą liście poleconemu za potwierdzeniem odbioru.

E-doręczenia rozwiązują także problem nieaktualnych adresów zamieszkania, który często utrudniał kontakt komornika z dłużnikiem. Teraz wszystkie informacje będą dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od miejsca pobytu.

Zmiany dotkną również przedsiębiorców, którzy będą otrzymywać pisma "pakowane" w większe przesyłki, co obniży koszty. Osoby fizyczne nadal będą otrzymywać pisma pocztą, ale w formie tzw. przesyłki hybrydowej, czyli wydrukowanego i doręczonego listu elektronicznego.

Niestety, e-doręczenia będą działać tylko w jedną stronę – od komornika do dłużnika. Na razie przepisy nie pozwalają na kierowanie cyfrowych pism do komornika. Oznacza to, że dłużnicy nadal będą musieli odpowiadać tradycyjną pocztą.