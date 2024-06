Co to jest prowizja bankowa? Prowizja bankowa to opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu lub wykonanie innej usługi finansowej. Może być wyrażona jako procent kwoty kredytu lub jako stała kwota. Prowizje są jednym ze sposobów, w jaki banki generują zyski, a ich wysokość może się różnić w zależności od banku, rodzaju kredytu oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Czym jest bankowa prowizja i jak wpływa na koszt kredytu?

Rodzaje prowizji bankowych

W przypadku kredytów banki mogą pobierać różne rodzaje prowizji, między innymi:

Prowizja przygotowawcza. Pobierana za rozpatrzenie wniosku kredytowego, analizę zdolności kredytowej oraz przygotowanie umowy kredytowej.

Prowizja za udzielenie kredytu. Pobierana za samo udzielenie kredytu.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Pobierana w przypadku, gdy kredytobiorca zdecyduje się spłacić kredyt przed terminem określonym w umowie.

Jak prowizje wpływają na koszt kredytu?

Prowizje bankowe zwiększają całkowity koszt kredytu. Przykładowo, jeśli bierzemy kredyt hipoteczny na 300 000 zł z prowizją przygotowawczą w wysokości 2 proc., to prowizja wyniesie 6 000 zł. Ta kwota zostanie doliczona do całkowitego kosztu kredytu, który będziemy musieli spłacić.

Jak porównać koszty kredytów z uwzględnieniem prowizji?

Aby porównać koszty kredytów z różnych banków, warto zwrócić uwagę na RRSO (Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania). Jest to wskaźnik, który uwzględnia nie tylko oprocentowanie, ale także wszystkie pozostałe koszty kredytu, w tym prowizje. Im niższe RRSO, tym tańszy jest kredyt.

Czy można negocjować wysokość prowizji?

W niektórych przypadkach możliwe jest negocjowanie wysokości prowizji bankowej. Warto spróbować negocjować, szczególnie jeśli mamy dobrą historię kredytową lub korzystamy z innych usług banku.