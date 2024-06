Renta socjalna to świadczenie pieniężne mające na celu zapewnienie minimalnego utrzymania osobom, które ze względu na trwałe ograniczenie zdolności do pracy nie mogą się utrzymać i nie mają prawa do emerytury. W 2024 roku zasady przyznawania i wysokość renty socjalnej ulegają pewnym zmianom. Oto szczegóły.