W maju 2023 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę SUP (Single Use Plastic), która już od wakacji tego roku będzie obowiązywać w restauracjach w Polsce. Klienci będą mogli otrzymać opakowania alternatywne zaprojektowane do wielokrotnego użytku, takie jak kubki i pojemniki. Zmiany te zostały już wdrożone w niektórych popularnych sieciach fast food.

Nowe przepisy stanowią kolejne wyzwanie dla właścicieli lokali gastronomicznych. Przed zaledwie kilkoma miesiącami, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, restauracje musiały wprowadzić symboliczną opłatę za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z plastiku.

Czego będą dotyczyć nowe przepisy?

Nowe przepisy będą dotyczyć kubków i pojemników na posiłki. Niektóre znane sieci fast food już wdrożyły takie rozwiązania. To kolejne wyzwanie dla restauratorów, którzy niedawno musieli dostosować się do unijnych regulacji wprowadzających opłatę za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z plastiku.

Magdalena Dziczek ze Związku Pracodawców EKO-PAK, w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, zauważyła dynamiczne zmiany w przepisach. Podkreśliła konieczność szybkiego dostosowania się właścicieli restauracji do nowych wymogów, które nakładają obowiązek korzystania z opakowań wielokrotnego użytku przez klientów. Zwróciła uwagę również na aspekty sprawozdawcze i podatkowe, wskazując, że producenci przekąsek mogą nie zdawać sobie sprawy z obowiązku ewidencji i opłat za opakowania, w których pakują swoje produkty.

To nie koniec zmian

W kwietniu 2023 roku przyjęto kolejne przepisy ekologiczne, które wprowadzą dodatkowe zakazy od 2030 roku. Obejmują one m.in.: jednorazowe plastikowe opakowania na owoce i warzywa, małe opakowania przypraw w fast foodach (np. ketchup), plastikowe woreczki na zakupy oraz jednorazowe buteleczki na kosmetyki, często używane w hotelach dla gości.

O co chodzi w dyrektywie Single Use Plastic?

Dyrektywa Single Use Plastic jest jedną z najważniejszych unijnych regulacji w ostatnich latach, mającą na celu redukcję użycia jednorazowego plastiku w krajach europejskich. W ramach jej postanowień państwa członkowskie muszą znacząco zmniejszyć użycie plastikowych słomek i pojemników na żywność.