Utworzenie nowej sieci i globalnej marki Forvis Mazars niesie dużo korzyści, zarówno dla firmy, jak i dla naszych 40 000 pracowników na całym świecie. Wierzymy, że naszą siłą są ludzie, dlatego będziemy kontynuować rekrutowanie najlepszych polskich talentów i rozwijanie zespołów we wszystkich liniach biznesowych i sektorach – przekazał redakcji Dziennik.pl partner zarządzający Forvis Mazars w Polsce Olivier Degand.

Reklama

Zmiany kadrowe?

Mazars w Polsce działa od 1992 roku, zatrudniając ponad 400 osób. Degand zaznaczył, że nie planują zmian kadrowych, a ich struktura organizacyjna w Polsce pozostanie bez zmian.Dodał, że utworzenie nowej sieci o takiej skali zwiększa możliwość wymiany eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń dla ich pracowników. To z kolei przyczynia się to do utrzymania wysokiej jakości usług dla naszych istniejących klientów o międzynarodowym zasięgu, będąc równolegle kluczem do pozyskania kolejnych – dodał. Na ten moment jesteśmy obecni w czterech miastach w Polsce – w Warszawie, Krakowie, a od niedawna również we Wrocławiu i Poznaniu. O planach otwarcia nowych lokalizacji będziemy na bieżąco informować – przekazał Degand.

Reklama

Forvis Mazars

Forvis Mazars jest największym od dziesięcioleci nowym uczestnikiem światowych zestawień firm doradczych. Sieć składa się z dwóch podmiotów: Forvis Mazars, LLP w Stanach Zjednoczonych i Forvis Mazars Group SC. Sieć będzie zarządzana poprzez strukturę obejmującą Global Network Board (Zarząd Sieci).