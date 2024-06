Mirosława Nykiel, posłanka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka do Parlamentu Europejskiego powiedziała, że handlowcy są przeciwni zniesieniu zakazu handlu w niedzielę. Poinformowała, że jako prezydium sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju – którego Ryszard Petru (Polska2050-TD) jest przewodniczącym, a ona sama jest wiceprzewodniczącą – spotkali się z handlowcami. Rozmawialiśmy ze środowiskami handlowców. Oni średnio (tego) chcą, bo zainwestowali dużo pieniędzy w przeniesienie tego handlu na piątek i sobotę – powiedziała.

Handlowcom nie zależy na przywróceniu handlu w niedzielę

Dodała, że niemal wszystkie organizacje, które były na spotkaniu, powiedziały, że niekoniecznie zależy im na przywróceniu niedziel handlowych. Handlowcy nie chcą, ale to nie chodzi tylko o handlowców. Wyniki badań też pokazują, że ludzie średnio chcą (przywrócenia handlu w niedzielę - red. Dziennik.pl) – zaznaczyła Nykiel.

Kto chce handlu w niedzielę?

Prowadzący przytoczył wyniki badań, z których wynika, że tylko 27 proc. Polaków wskazało, że jest za zlikwidowaniem zakazu handlu w niedzielę, z czego tylko ok 10 proc. jest zdecydowanie za zniesieniem zakazu. Nykiel skomentowała, że to jest dowód na to, że ludzie też zmieniają swoje zdanie. Wszystko się zmienia - dodała.

Zwiększenia liczby niedziel handlowych

12 czerwca 2024 r. rozpocznie się XIII Posiedzenie Sejmu, podczas którego nastąpi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy. Projekt dotyczy zwiększenia liczby niedziel, w których handel w placówkach niebędących placówkami zwolnionymi z zakazu na podst. art. 6 ustawy jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę (200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę, wolny od pracy inny dzień oraz co najmniej 2 niedziele w miesiącu kalendarzowym).