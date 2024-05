Czym jest 14. emerytura?

14. emerytura, zwana też czternastką, to dodatkowe świadczenie, które emeryci, renciści i inni beneficjenci świadczeń długoterminowych otrzymują raz w roku. Przyznawane jest od 2021 roku.

Nie wszyscy mogą otrzymać dodatkowe środki. Przysługują one w pełnej wysokości tym świadczeniobiorcom, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 brutto. W przypadku wyższej emerytury "czternastka" jest odpowiednio zmniejszana (według zasady „złotówka za złotówkę”), a wypłacana jest do wysokości 50 zł.

Ile wyniesie 14. emerytura brutto w 2024 roku?

Wszystko wskazuje na to, że 14. emerytura w 2024 roku wyniesie tyle, ile minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. Aktualnie nie ma żadnych planów, by to świadczenie podwyższyć, jak to miało miejsce rok temu. Nie ma również informacji o tym, aby "czternastka" miała być zwolniona z podatku dochodowego.

Ile wyniesie "czternastka" netto w 2024 roku?

Jeżeli 14. emerytura wyniesie 1780,96 zł brutto, to "na rękę" świadczeniobiorcy otrzymają około 1400 zł.

Jak wskazuje Business Insider, powołując się na "Fakt", przykładowo osoba pobierają 2000 brutto emerytury otrzyma "czternastkę" w pełnej wysokości, to kwota netto będzie niższa o 314 zł. Według tych wyliczeń emerytura brutto w wysokości 1500 zł to 14. emerytura netto w kwocie 1526,95 zł, emerytura brutto 2000 zł to "czternastka" netto – 1466,95 zł, emerytura brutto 2500 zł to "czternastka" na rękę w wysokości 1406,95 zł.

Inaczej wyglądają z kolei wyliczenia portalu Radia ZET. Według ich tabeli osoby otrzymujące minimalną emeryturę otrzymają netto 1493,24 zł 14. emerytury. Emerytura brutto w wysokości 2000 zł to 1484,96 zł netto "czternastki", a emerytura brutto w wysokości 2900 zł to 14. emerytura rzędu 1406,95 zł. Dodatkowego świadczenia nie otrzymają emeryci, którzy pobierają emeryturę w kwocie 4800 zł brutto i więcej.

Czy emeryci otrzymają więcej czy mniej niż w poprzednich latach?

W 2023 roku "czternastka" była przyznawana w wysokości 2650 zł brutto, co jest zdecydowanie wyższą kwotą niż przewidywana w tym roku. Natomiast w 2022 roku osoby, które otrzymywały emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto mogły liczyć na "czternastkę" w wysokości 1338,44 zł brutto.

Kto dostanie 14. emeryturę?

14. emerytura przysługuje osobom, które pobierają:

emeryturę (także pomostową, okresową, kapitałową, częściową);

rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę dla inwalidów wojennych, wojskowych i wypadkowych;

świadczenie i zasiłek przedemerytalny;

rentę szkoleniową, socjalną i rodzinną;

rodzicielskie świadczenie uzupełniające;

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku nie otrzymają "czternastki", ponieważ nie mają oni statusu emeryta.

Kiedy 14. emerytura w 2024 roku?

Nie jest jeszcze znana dokładna data wypłaty 14. emerytur, jednak przewiduje się, że będzie to najpewniej wrzesień tego roku.