Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, odpowiedział na interpelację dotyczącą utrzymania ciągłości orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. To istotne, gdyż brak kontynuacji tych dokumentów może prowadzić do utraty ważności, co skutkuje pozbawieniem osób niepełnosprawnych istotnych ulg i przywilejów.

Wniosek o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności

Wiceminister podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności chce złożyć wniosek o jego przedłużenie, powinna zrobić to nie wcześniej niż na 30 dni przed końcem okresu ważności obecnego orzeczenia. Pełnomocnik podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można wydać nowego orzeczenia o niepełnosprawności w okresie ważności obecnego orzeczenia.

Z tego powodu, gdy osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności składa wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia ze względu na zbliżający się koniec ważności, powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności może przyjąć ten wniosek, ale nie może go rozpatrzyć ani wydać kolejnego orzeczenia przed upływem terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. Jednak nowe orzeczenie powinno być wydane niezwłocznie po zakończeniu ważności poprzedniego orzeczenia. Taka procedura pozwoli osobie niepełnosprawnej zachować ciągłość statusu, co jest kluczowe dla korzystania z ulg i uprawnień.

W przypadku nieterminowości urząd wyznacza nowy termin

Pełnomocnik wskazuje, że w przypadku nieterminowego załatwienia spraw, strony postępowania powinny być poinformowane o przyczynach opóźnienia. Dodatkowo urząd jest zobowiązany do ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy.

W przypadku długiego oczekiwania na termin komisji orzekającej w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności osoba zainteresowana ma prawo do złożenia ponaglenia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, do którego złożyła wniosek o wydanie orzeczenia - wyjaśnia Łukasz Krasoń.

Trwają prace nad zmianą przepisów

Warto dodać, że przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzą szkolenia dla jednostek nadzorowanych przez pełnomocnika, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących terminów w procedurze orzeczniczej. Celem jest zapewnienie, aby czynności wymagane przez prawo, podejmowane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, były wykonywane sprawnie, bez negatywnych konsekwencji dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie zapowiada, że obecnie trwają prace nad zmianą przepisów oraz opracowywaniem rozwiązań mających na celu wyeliminowanie problemów związanych z utrzymaniem ciągłości orzeczeń dotyczących niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.