Władza reaguje na krytykę co do podwyżek cen prądu od 1 lipca 2024 r. I Senat proponuje: od 2,66 zł do 14,90 zł mniej za prąd miesięcznie. Przez pół roku da to oszczędność od 15,96 zł do 89,4 zł.

Co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa na rok 2024 dla gospodarstw wynosi od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto w zależności od zużycia energii elektrycznej, zatem na całe drugie półrocze spadek rachunków miałby wynieść od 15,96 do 89,4 zł. Właśnie ta opłata ma zostać zawieszona.

Senacka komisja gospodarki zaproponowała we wtorek poprawkę do ustawy o bonie energetycznym i ograniczeniu cen energii, która zakłada zwolnienie gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 r. z opłaty mocowej.

Komisja przyjęła poprawkę, zgłoszoną przez senatora KO Stanisława Gawłowskiego, która zakłada zwolnienie w drugiej połowie 2024 r. gospodarstw domowych z płacenia opłaty mocowej. Opłata mocowa na rok 2024 dla gospodarstw wynosi od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto w zależności od zużycia energii elektrycznej, zatem na całe drugie półrocze spadek rachunków miałby wynieść od 15,96 do 89,4 zł. Jak przekonywał Gawłowski, zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej ograniczy prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za energię elektryczną "o jedną czwartą, a nawet jedną trzecią".

Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu.

Co to jest bon energetyczny?

Dwa progi dochodowe:

1) 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz

2) 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku przekroczenia limitów obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - obniżamy wartość bonu aż do 20 zł.

Podstawowa kwota bonu energetycznego (dla wszystkich spełniających kryterium dochodowe) – maksymalnie 600 zł

Bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wartość bonu to 20 zł.

Podwyższona kwota bonu energetycznego (ogrzewanie domu prądem i wpis do CEEB) - maksymalnie 1200 zł

Podwyższony bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.