Ustawa z lipca 2023 roku, dotycząca modyfikacji ustawy o finansach publicznych oraz kilku innych ustaw, wprowadziła zmiany od 1 września 2023 roku w wysokości dodatku dla opozycjonistów. Nowe przepisy wiążą wysokość tego dodatku z minimalną emeryturą, co skutkuje wzrostem przy każdej waloryzacji.

Reklama

W 2021 roku ówczesny dyrektor Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, ujawnił, że około 15 tysięcy osób otrzymuje dodatek. Od 20 lutego 2024 roku funkcję szefa tej instytucji pełni Lech Parell, działacz opozycji antykomunistycznej.

Reklama

Świadczenie to zostało wprowadzone w marcu 2015 roku, za rządów koalicji PO-PSL. Na początku zeszłego roku, dodatek dla opozycjonistów wynosił 565,67 zł miesięcznie. W lipcu 2023 roku PiS zaproponował zwiększenie tego świadczenia do minimalnej kwoty emerytury. Zgodnie z ustawą z 13 lipca 2023 roku, od września kwota świadczenia wzrosła do 1588,44 zł. Kolejna podwyżka miała miejsce 1 marca 2024 roku, wraz ze zwiększeniem minimalnej emerytury. W efekcie od września 2023 roku świadczenie wzrosło do 1588,44 zł, a od 1 marca 2024 roku wynosi już 1780,96 zł.

Reklama

To świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub zostały represjonowane z przyczyn politycznych. Aby uzyskać taki status, konieczne jest złożenie wniosku do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek musi spełnić dwa główne kryteria:

Wykazanie co najmniej roku aktywności w ramach zorganizowanych struktur antykomunistycznych.

Potwierdzenie co najmniej miesięcznego pobytu w więzieniu związanego z działalnością antykomunistyczną.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane poprzez decyzję administracyjną wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie złożonego wniosku. Jego formularz można pobrać ze strony internetowej kombatanci.gov.pl. Warto zaznaczyć, że to świadczenie jest zwolnione z podatku oraz nie jest wliczane do dochodu obliczanego na potrzeby pomocy społecznej.