Jeżeli jesteś opiekunem lub rodzicem dziecka, które nie skończyło jeszcze 18 lat, możesz ubiegać się o wsparcie rządowe w postaci 800plus. Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025. ZUS zapowiedział już datę rozpoczęcia zbierania wniosków. Sprawdź, do kiedy masz na to czas.

Wnioski na 800 plus od czerwca 2024 do maja przyszłego roku

ZUS potwierdził, że już 1 lutego 2024 będzie można złożyć wniosek, aby w okresie od czerwca 2024 do maja 2025 otrzymywać wsparcie w postaci świadczenia "Rodzina 800 plus", które od bieżącego roku zwiększyło się o 300 zł netto. Zmiana wysokości świadczenia odbyła się z urzędu. To oznacza, że nie trzeba było po 1 stycznia składać dodatkowych wniosków, aby otrzymać podwyżkę. Warto też pamiętać, że prawo do tego rodzaju zapomogi jest ustalane na roczny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Stąd też informacja o nowym naborze.

Przypomnijmy, że kwota świadczenia 800 plus wypłacana jest co miesiąc na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat – bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wypłata odbywa się w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy. Wsparcie dla rodzin ma pomóc w częściowym pokryciu wydatków, które są związane z wychowywaniem najmłodszych.

Gdzie złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek do ZUS można złożyć na kilka sposobów – poprzez platformę PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal informacyjno-usługowy Emp@tia. Warto też skorzystać z bezpłatnej aplikacji mZUS (do pobrania z Google Play lub App Store). Jeżeli rodzic lub opiekun już korzystał z tej opcji, złożenie wniosku na nowy okres rozliczeniowy zajmie kilka chwil, a dokumenty wypełnią się na podstawie wcześniejszych danych.

800 plus: Dlaczego nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności?

Warto pamiętać, że jeżeli złożysz wniosek na nowy okres świadczeniowy w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna ci prawo do 800 plus od początku okresu świadczeniowego (czyli od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025). Gdy nie wyrobisz się w terminie i nie dostarczysz wniosku na czas, świadczenie otrzymasz dopiero od miesiąca złożenia dokumentów do końca okresu świadczeniowego, dlatego nie zwlekaj z dopełnieniem formalności na ostatnią chwilę.

Wciąż też w przypadku urodzenia dziecka rodzic ma 3 miesiące od daty porodu na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze, aby otrzymać je z wyrównaniem od dnia narodzin maluszka.