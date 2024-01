O zwrotach za prąd zrobiło się głośno już we wrześniu 2023 roku. Wówczas rząd PiS ogłosił, że "dostawcy energii elektrycznej będą musieli w swoich rozliczeniach z klientami uwzględnić obniżkę rachunku za energię". Oznaczało to zwrot w postaci 125 zł. Komu należy się ten zwrot? Jak i gdzie można to sprawdzić? Gdzie należy wysłać wniosek? Ile trzeba czekać na jego rozpatrzenie?