W 2023 roku wielu mieszkańców Polski zdecydowało się na zmianę operatora telefonii komórkowej, wybierając oferty konkurencyjnych firm. Niedawno Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował wyniki zarówno za cały 2023 rok, jak i za jego czwarty kwartał. Kto tym razem okazał się liderem, a kto najwięcej stracił?

Kto był liderem w czwartym kwartale 2023 roku?

W ostatnich trzech miesiącach 2023 roku Polacy przenieśli łącznie 378 339 numerów. Jest to aż o 2,6 tys. więcej niż w trzecim kwartale tego roku. Rekordowym dniem był pierwszy grudnia, gdy przeniesiono 12183 numery. Najgorzej wyszedł na tym operator sieci Plus, który ogólnie stracił ponad 54,5 tysiąca użytkowników kart SIM. Operator Orange stracił ich ponad 13 tysięcy.

Najwięcej zyskała sieć Play - prawie 32 tysiące nowych użytkowników. Drugą pozycję zajął T-Mobile z zyskiem 9,3 tysiąca nowych użytkowników.

Kto był liderem wśród operatorów w 2023 roku?

W 2023 roku przeniesiono łącznie 1 464 262 numery. To o ponad 106 tys. więcej niż w całym 2022 roku.

Zwycięzcą tutaj również okazał się Play. Operatorowi udało się zyskać 124 tysiące nowych użytkowników. Drugą pozycję zajęła sieć T-Mobile z 32,7 tysiącami nowych użytkowników.

Warto zaznaczyć, że to spora zmiana względem 2022 roku. Wówczas to T-Mobile cały czas był na pierwszym miejscu, a pozostali operatorzy niemal cały czas tracili. W 2022 roku T-Mobile zyskał ponad 64 tysiące nowych użytkowników, natomiast Play stracił ponad 37 tysięcy użytkowników.

Który operator stracił najwięcej użytkowników w 2023 roku?

Sieć Orange Polska straciła w 2023 roku prawie 45 tysięcy użytkowników kart SIM, natomiast Plus ponad 207 tysięcy. Tym samym ten operator przebił wynik z 2022 roku, kiedy to stracił 118 tysięcy użytkowników. Plusowi nie pomogło nawet udostępnienie 5G dla wszystkich użytkowników. Orange stracił w ubiegłym roku ponad 24 tys. użytkowników, co oznacza, że w 2023 roku operator niemal podwoił tę liczbę.

Jak będzie w 2024 roku? Na początku 2023 roku można było spodziewać się, że to sieć T-Mobile dalej będzie królowała. Jednak Play odebrał mu koronę.