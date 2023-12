Zdarza się, że rodzice lub dziadkowie przekazują dzieciom albo wnukom większe kwoty pieniężne - jako prezent, zastrzyk finansowy przy zakupie auta, wkład do zakupu mieszkania i w wielu innych sytuacjach, gdy mogą sobie pozwolić na takie wsparcie. W przypadku najbliższych osób zwykle nie wymaga to odprowadzenia podatku. Są jednak limity, po których przekroczeniu konieczne jest zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego. Ale nie tylko na to trzeba uważać.