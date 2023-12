Świadczenie dla rodziców: 800 plus

Aby otrzymać podwyżkę świadczenia z dotychczasowych 500 na 800 zł, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Wszystkim uprawnionym rodzicom kwota zostanie podniesiona automatycznie. Wnioski muszą oczywiście złożyć osoby, którym 2024 r. świadczenie powinno być wypłacone pierwszy raz. Przy jednym dziecku łączna kwota świadczenia wyniesie w ciągu roku 9600 zł.

Świadczenia dla rodziców: Becikowe

Reklama

Ponadto w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto, rodzicom przysługuje tzw. becikowe, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka. Oprócz kryterium dochodowego trzeba spełnić jeszcze jeden warunek: matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu powinna być pod opieką medyczną (nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych i osób, które przysposobiły dziecko). Wniosek o becikowe trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Reklama

Reklama

"Kosiniakowe", czyli zabezpieczenie dla osób nie mających prawa do zasiłku macierzyńskiego

Świadczenie rodzicielskie, tzw. "kosiniakowe", przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli np. studentom i studentkom, osobom zatrudnionym na umowie cywilnoprawnej (umowie zlecenie lub umowie o dzieło), gdy nie opłacają składek chorobowych (nie mylić ze składkami zdrowotnymi), osobom bezrobotnym. "Kosiniakowe" wynosi 1000 zł, w przypadku urodzenia jednego dziecka jest wypłacane przez rok.

Rodzinny kapitał opiekuńczy na opiekę nad drugim i kolejnym dzieckiem

Do rodziców mających na utrzymaniu dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia włącznie, kierowane jest świadczenie "Rodzinny kapitał opiekuńczy". Przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko. Wysokość świadczenia to 12 tys. zł. Rodzice sami decydują, czy chcą otrzymywać po tysiąc zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Zasiłek macierzyński dla opłacających składkę chorobową

Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby opłacające składkę chorobową (np. pracownicy etatowi i samozatrudnieni). Przysługuje od dnia porodu za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru tego zasiłku wylicza się tak, jak podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.

Zasiłek rodzinny: Tu liczy się kryterium dochodowe

Jednym ze świadczeń przysługujących rodzicom jest także zasiłek rodzinny. Jest wypłacany do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub ukończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko. W przypadku osób, które przekraczają ten próg świadczenie jest pomniejszane, obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę". Wysokość zasiłku rodzinnego to 95 zł na dziecko do ukończenia przez nie 5. roku życia, 124 zł od 5. do 18. roku życia oraz 135 zł od ukończenia 18. r.ż. do ukończenia 24. r.ż.

300 zł na "Dobry start"

Program "Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla rodziców uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie wypłacane jest raz w roku, wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Pojawi się także nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające. Wejdzie też w życie ważna zmiana, o którą przez lata walczyli rodzice – chodzi o możliwość podejmowania przez nich pracy zarobkowej bez ryzyka utraty świadczeń pobieranych na dziecko.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r. wyniesie 2988 zł. Dla porównania, w 2023 r. jest to kwota 2458 zł. To oznacza wzrost o 530 zł miesięcznie. Podstawą waloryzacji tego świadczenie jest wysokość płacy minimalnej.