Wyjazd do sanatorium jest doskonałą okazją do poprawienia swojego zdrowia oraz odpoczynku. Dlatego też osoby kwalifikujące się do pobytu chętnie korzystają z takiej możliwości. Szczególnie, że turnusy mogą być dofinansowane przykładowo przez NFZ, ZUS czy PFRON. Jednak istnieje szereg przeciwwskazań do pobytu w uzdrowiskach. Kto nie powinien jechać do sanatorium?