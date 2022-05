Dotacja na Fundusz wsparcia kredytobiorców pochodzi z wpłat banków. Pomoc w zadłużeniu polega na przekazywaniu bankowi, który przyznał kredyt kwoty środków, z przeznaczeniem na oddłużenie kredytobiorcy z tytułu kredytu, udzielonego przez bank.

Fundusze wsparcia kredytobiorców. Jak mogą ci pomóc?

Wysokość wsparcia jest określona w złotych i stanowi równowartość 36 rat kapitałowych i odsetkowych. Nie więcej jednak niż 2 tysiące złotych miesięcznie, czyli maksymalnie 72 tysiące złotych.

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jak działa Fundusz wsparcia pożyczkobiorców? Dostępne są dwie formy wsparcia - dofinansowanie spłaty rat kredytu lub pożyczka na spłatę pozostałej części zadłużenia (jej wysokość nie może przekraczać 72 tys. złotych).

Wsparcie, promesa lub pożyczka na spłatę należności mogą być przyznane osobom fizycznym, którzy dostali kredyt na sfinansowanie celów, nie związanych z działalnością gospodarczą czy rolniczą. To znaczy, potrzebowali pieniędzy na kupno, budowę lub przebudowę domu lub mieszkania, remont, nabycie działki budowlanej lub na spełnienie innego celu, związanego z zaspokojeniem potrzeby mieszkaniowej.

Jak dostać dotację z funduszu wsparcia?

Wypłacone pieniądze, które trafiły do banku, który udzielił kredytu, muszą zostać zwrócone BGK. Zwrot wsparcia następuje po upływie dwóch lat przerwy przez 12 lat w 144 równych, nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 100 rat, reszta zostaje umorzona.

Jak wygląda proces przyznawania dotacji z funduszu wsparcia pożyczkobiorców? Należy zgłosić się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego z wypełnionym wnioskiem (wniosek musi złożyć każdy kredytobiorca, który jest podpisany pod umową pożyczki), dokumentami , potwierdzającymi wysokość dochodów bądź status bezrobotnego i czekać na rozpatrzenie wniosku. Potem wystarczy tylko podpisać umowę

Czy można uzyskać Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Kto może ubiegać się o fundusz wsparcia pożyczkobiorców? Oddłużenie przysługuje tym, którzy w dniu złożenia wniosku mają status bezrobotnego, stracili (lub jeden z kredytobiorców) pracę - z wykluczeniem rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z winy kredytobiorcy.

Z Funduszu wsparcia pożyczkobiorców mogą też skorzystać ci, których rata przekracza 50 proc. dochodów gospodarstwa domowego, lub ich miesięczny dochód, po odjęciu raty, nie przekracza 1552 dla jednoosobowych gospodarstw lub 1200 złotych na osobą dla gospodarstw wieloosobowych.

Wsparcie nie zostanie przyznane, jeśli bank już wypowiedział umowę kredytowania ze względu na zaległości, bądź prowadzona jest egzekucja bankowa ze względu na brak płatności rat. Nie może też z oddłużenia przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców skorzystać ten, kto jest właścicielem innego lokalu lub domu, bądź był właścicielem w okresie sześciu miesięcy przed wystąpieniem o dofinansowanie spłat. To samo tyczy się, jeśli kredytobiorca ma spółdzielcze prawo własności do domu lub lokalu, lub miał takie prawo w okresie pół roku od wystąpienia wniosku. Nawet jeśli kredytobiorca posiada tylko roszczenie do prawa własności bądź spółdzielczego prawa do lokalu, lub miał takie roszczenia w przeciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku, to wniosek też nie może zostać zaakceptowany.

Dlaczego powinieneś ubiegać się o fundusz wsparcia pożyczkowego już dziś

Fundusz Wsparcia Kredytowego jest jednym z narzędzi, które może ułatwić - w dobie rosnących stóp procentowych i wskaźnika WIBOR - spłatę rad kredytów, gdy przekroczą one możliwości finansowe spłaty przez gospodarstwo domowe. Jego warunki nie są zbyt trudne do spełnienia, a sam proces uzyskania nie jest skomplikowany.

Do tego, jeśli terminowo spłacać będziemy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, która trafi do banku, który kredytu udzielił, to BGK umorzy ostatnie 44 raty (po bezproblemowym spłaceniu 100 wcześniejszych rat).

Trzeba też pamiętać, że pula na Fundusz Wsparcia Kredytowego jest ograniczona, choć rząd zdecydował się o jej powiększeniu, dlatego może się okazać, że nie wszyscy chętni będą mogli skorzystać z tego, co daje oddłużenie w tej formie. Im szybciej więc zostanie złożony wniosek, tym szybciej zostanie wypłacona pierwsza transza kredytu, a finanse kredytobiorców zostaną w lepszym stanie.