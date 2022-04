Jak podano, RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 1 pkt proc. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 4,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,00 proc., stopa depozytowa do 4,00 proc., stopa redyskonta weksli do 4,55 proc., a stopa dyskontowa weksli do 4,60 proc.

To siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.

Uchwała RPP wchodzi w życie 7 kwietnia br.

"W 2022 inflacja pozostanie istotnie podwyższona"

Według Rady Polityki Pieniężnej, w 2022 r. inflacja pozostanie istotnie podwyższona, do czego - oprócz czynników wcześniej podwyższających dynamikę cen - przyczynią się ekonomiczne skutki rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie.

"W kolejnych latach, wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny, inflacja będzie się obniżała. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - oceniono w komunikacie RPP.

Wskazano też, że choć agresja zbrojna Rosji przeciw Ukrainie przyczyniła się do pogorszenia nastrojów i stanowi istotny czynnik niepewności dla kształtowania się przyszłej aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce, to w kolejnych kwartałach można oczekiwać utrzymywania się korzystnej krajowej koniunktury, m.in. ze względu na niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskiej sprzedaży zagranicznej.