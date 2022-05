Nasz pakiet ma charakter antyinflacyjny i osłonowy. Chodzi o ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. Koszty wcale nie będą bardzo wysokie. Pierwszy element to obligacje, których emitentem ma być NBP . One będą oprocentowane na poziomie inflacji, inaczej niż jest dziś, gdy w przypadku obligacji oszczędnościowych, których oprocentowanie jest uzależnione od inflacji, w pierwszym roku oprocentowanie to 3 proc. przy inflacji na poziomie 12,4 proc.