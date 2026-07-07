Od czego zależy zużycie energii?

Kluczem do zrozumienia kosztów jest rozróżnienie mocy chłodniczej od faktycznego poboru prądu. Jak podaje Portal "Interia" w przypadku standardowych klimatyzatorów typu split domowe urządzenia potrzebują zazwyczaj od 0,8 do 1,5 kWh na godzinę pracy. Należy jednak pamiętać, że jest to wartość zmienna. Znaczenie mają między innymi temperatura na zewnątrz, ustawienia urządzenia, powierzchnia pomieszczenia oraz jakość izolacji budynku. Prosta zależność jest tu oczywista: im lepsza termoizolacja budynku, tym mniej wysiłku musi włożyć klimatyzator, aby utrzymać pożądany komfort termiczny.

Ile kosztuje osiem godzin chłodzenia?

Aby oszacować realne wydatki, można przeprowadzić prosty rachunek. Przyjmując uśrednione zużycie energii na poziomie 0,8 kWh oraz koszt prądu wynoszący 1,04 zł za 1 kWh, godzina pracy urządzenia to wydatek rzędu 0,83-0,84 zł.

1 godzina chłodzenia: około 0,83 zł

4 godziny pracy: około 3,30 zł

8 godzin chłodzenia: około 6,60-6,70 zł

Warto jednak zaznaczyć, że nowoczesne systemy, zwłaszcza te wykorzystujące technologię inwerterową, są znacznie bardziej efektywne. Po schłodzeniu pomieszczenia do wybranej temperatury, urządzenie płynnie redukuje swoją moc, co sprawia, że "rzeczywiste koszty mogą być zauważalnie niższe".

Co realnie wpływa na domowy budżet?

Wysokość rachunku za prąd nie jest stała i zależy od indywidualnych nawyków oraz technicznych aspektów eksploatacji urządzenia. Do najważniejszych czynników wpływających na zużycie energii zalicza się: