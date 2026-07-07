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8. godzin z włączoną klimatyzacją w domu. Ile dopłacisz do rachunku? Oto wyliczenia

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:42
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8. godzin z włączoną klimatyzacją w domu. Ile dopłacisz do rachunku? Oto wyliczenia/Shutterstock
W obliczu coraz częstszych fal upałów klimatyzacja w polskich domach przestaje być luksusem, a staje się standardem. Mimo to, wielu użytkowników wciąż obawia się, jak intensywne korzystanie z urządzeń chłodzących odbije się na ich portfelach. Okazuje się jednak, że koszty chłodzenia mogą być niższe, niż się powszechnie uważa.

Od czego zależy zużycie energii?

Kluczem do zrozumienia kosztów jest rozróżnienie mocy chłodniczej od faktycznego poboru prądu. Jak podaje Portal "Interia" w przypadku standardowych klimatyzatorów typu split domowe urządzenia potrzebują zazwyczaj od 0,8 do 1,5 kWh na godzinę pracy. Należy jednak pamiętać, że jest to wartość zmienna. Znaczenie mają między innymi temperatura na zewnątrz, ustawienia urządzenia, powierzchnia pomieszczenia oraz jakość izolacji budynku. Prosta zależność jest tu oczywista: im lepsza termoizolacja budynku, tym mniej wysiłku musi włożyć klimatyzator, aby utrzymać pożądany komfort termiczny.

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Ile kosztuje osiem godzin chłodzenia?

Aby oszacować realne wydatki, można przeprowadzić prosty rachunek. Przyjmując uśrednione zużycie energii na poziomie 0,8 kWh oraz koszt prądu wynoszący 1,04 zł za 1 kWh, godzina pracy urządzenia to wydatek rzędu 0,83-0,84 zł.

  • 1 godzina chłodzenia: około 0,83 zł
  • 4 godziny pracy: około 3,30 zł
  • 8 godzin chłodzenia: około 6,60-6,70 zł

Warto jednak zaznaczyć, że nowoczesne systemy, zwłaszcza te wykorzystujące technologię inwerterową, są znacznie bardziej efektywne. Po schłodzeniu pomieszczenia do wybranej temperatury, urządzenie płynnie redukuje swoją moc, co sprawia, że "rzeczywiste koszty mogą być zauważalnie niższe".

Co realnie wpływa na domowy budżet?

Wysokość rachunku za prąd nie jest stała i zależy od indywidualnych nawyków oraz technicznych aspektów eksploatacji urządzenia. Do najważniejszych czynników wpływających na zużycie energii zalicza się:

  • Klasę energetyczną urządzenia: Im wyższa, tym oszczędniejsza praca.
  • Ustawienia termostatu: Zbyt niska temperatura to nie tylko wyższy rachunek, ale także możliwe problemy zdrowotne.
  • Czas pracy: Im częściej klimatyzator musi się włączać, tym wyższe koszty.
  • Szczelność pomieszczeń i nasłonecznienie: Ograniczenie wpadania promieni słonecznych (np. poprzez zasłonięcie okien) znacząco odciąża klimatyzację.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: pieniądzeopłatyklimatyzacja
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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