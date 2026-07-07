Kto otrzyma wyrównanie?
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez ZUS, kluczowym czynnikiem decydującym o prawie do otrzymania wyrównania jest moment złożenia wniosku. Jak czytamy: Nie wszyscy rodzice zdążyli złożyć wniosek o 800 plus przed końcem kwietnia. Dla części z nich opóźnienie nie oznacza jednak utraty pieniędzy. Już w lipcu ZUS wypłaci wyrównania sięgające nawet 1600 zł".
Oznacza to, że rodzice, którzy nie dopełnili formalności w kwietniu, ale złożyli stosowne dokumenty w kolejnych miesiącach (z zachowaniem odpowiednich terminów przewidzianych w przepisach), mogą liczyć na wypłatę świadczenia z wyrównaniem za minione okresy.
Kluczowy termin
W sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych termin ma decydujące znaczenie. To właśnie on determinuje, czy świadczenie zostanie wypłacone z zachowaniem ciągłości, czy też z opóźnieniem, które następnie jest korygowane poprzez wyrównanie.
Warto pamiętać, że ZUS przetwarza wnioski na bieżąco, a terminowość ich składania bezpośrednio wpływa na harmonogram przelewów. Osoby, które z różnych przyczyn przegapiły kwiecień, powinny upewnić się, że ich wniosek został poprawnie złożony przez portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub bankowość elektroniczną.
Źródło: Top.pl
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.