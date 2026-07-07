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ZUS wypłaca nawet 1600 zł wyrównania. Oto kluczowe terminy

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:47
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zus, koperta, pieniądze, banknoty
ZUS wypłaca nawet 1600 zł wyrównania. Oto kluczowe terminy/Shutterstock
W lipcu część rodziców może spodziewać się zastrzyku gotówki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mowa o wyrównaniach świadczenia "800 plus", które w niektórych przypadkach sięgają kwoty nawet 1600 zł. Choć termin składania wniosków, gwarantujący ciągłość wypłat, upłynął z końcem kwietnia, dla wielu osób spóźnienie nie oznacza ostatecznej utraty środków.

Kto otrzyma wyrównanie?

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez ZUS, kluczowym czynnikiem decydującym o prawie do otrzymania wyrównania jest moment złożenia wniosku. Jak czytamy: Nie wszyscy rodzice zdążyli złożyć wniosek o 800 plus przed końcem kwietnia. Dla części z nich opóźnienie nie oznacza jednak utraty pieniędzy. Już w lipcu ZUS wypłaci wyrównania sięgające nawet 1600 zł".

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Oznacza to, że rodzice, którzy nie dopełnili formalności w kwietniu, ale złożyli stosowne dokumenty w kolejnych miesiącach (z zachowaniem odpowiednich terminów przewidzianych w przepisach), mogą liczyć na wypłatę świadczenia z wyrównaniem za minione okresy.

Kluczowy termin

W sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych termin ma decydujące znaczenie. To właśnie on determinuje, czy świadczenie zostanie wypłacone z zachowaniem ciągłości, czy też z opóźnieniem, które następnie jest korygowane poprzez wyrównanie.

Warto pamiętać, że ZUS przetwarza wnioski na bieżąco, a terminowość ich składania bezpośrednio wpływa na harmonogram przelewów. Osoby, które z różnych przyczyn przegapiły kwiecień, powinny upewnić się, że ich wniosek został poprawnie złożony przez portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub bankowość elektroniczną.

Źródło: Top.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUS800 pluswniosek
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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