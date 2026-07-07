Po gwałtownych wzrostach cen w 2024 roku oraz osiągnięciu rekordowych poziomów w roku 2025, rynek kawy zaczyna wykazywać oznaki stabilizacji. Niekorzystne warunki pogodowe, które w minionym czasie znacząco ograniczyły podaż ziaren, zaczęły ustępować, co w bieżącym roku przełożyło się na ogólną tendencję spadkową cen surowca.

Czy ceny kawy w sklepach spadną?

Nestlé, właściciel znanych marek, takich jak Nescafé i Nespresso, rozważa uwzględnienie niższych kosztów zakupu kawy przy ustalaniu cen detalicznych. Informacje te, przekazane agencji Reuters i przywołane przez ESM Magazine, dają nadzieję na korzystne dla klientów zmiany.

Axel Touzet, szef strategicznego działu marek kawowych w Nestlé, podkreślił w wypowiedzi udzielonej w siedzibie koncernu: Niższe ceny kawy to świetna wiadomość dla wszystkich, ponieważ obniżą one koszty i, jak wiadomo, mogą wpłynąć na obniżenie cen.

Przedstawiciel firmy zaznaczył jednak, że proces ten nie będzie jednolity na całym świecie. Koncern zamierza elastycznie podchodzić do sytuacji: Będziemy dostosowywać się w zależności od rynków i sytuacji, ale tak, weźmiemy pod uwagę ten spadek przy ustalaniu cen naszej kawy.

Kiedy mogą spaść ceny kawy?

Eksperci branżowi, na których powołuje się ESM Magazine, wskazują, że na odczuwalne zmiany cen dla końcowego konsumenta trzeba poczekać. Szacuje się, że od momentu spadku cen surowca do momentu, w którym realnie odczujemy to przy sklepowej kasie, mija średnio co najmniej dziewięć miesięcy. Wynika to ze specyfiki łańcucha dostaw - czasu potrzebnego na transport, palenie ziaren oraz negocjowanie długoterminowych umów handlowych.

Dodatkowo, jak zauważa Axel Touzet, ostateczne ceny produktów w sklepach będą zależeć od wielu zmiennych, w tym od poziomu zapasów oraz historycznych kosztów zakupu ziaren, które koncern zakontraktował wcześniej. Oznacza to, że