ZUS zmienia zasady. Tak od lipca złożysz wniosek o zasiłek chorobowy

Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego opłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób (z wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia). Oni również ustalają prawo do zasiłku i jego wysokość. Z kolei, jeśli płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób, prawo do zasiłku ustala ZUS, który wypłaca świadczenie.

Nowe zasady składania wniosków do pracodawcy

Sposób składania dokumentów zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku – ZUS czy pracodawca (płatnik składek).

Jeśli zasiłek wypłaca płatnik składek, wniosek musi złożyć do niego osoba ubezpieczona, a płatnik na tej podstawie ustala prawo do zasiłku i jego wysokość. Wniosek można złożyć, jak dotychczas w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, a także w formie elektronicznej, np. za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących u pracodawcy, jak poczta elektroniczna czy system kadrowo-płacowy, albo jako skan dokumentu.

Jak złożyć wniosek, gdy zasiłek wypłaca ZUS?

Jeżeli natomiast zasiłek wypłaca ZUS, to wniosek musi złożyć do Zakładu osoba ubezpieczona, jak dotychczas w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub formie dokumentu elektronicznego na PUE/eZUS albo na adres do doręczeń elektronicznych. Wniosek powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub też podpisem udostępnionym przez ZUS.

W sytuacji, gdy osoba ubezpieczona złoży wniosek o zasiłek opiekuńczy do swojego pracodawcy, który nie wypłaca zasiłku, pracodawca ma obowiązek przekazać wniosek do ZUS w postaci papierowej, albo jako załącznik np. w formie skanu, do dokumentu elektronicznego wysłanego np. przez portal eZUS. Do Zakładu nie trzeba wysyłać wersji papierowej, jeśli złożona została elektroniczna wersja wniosku.

ZUS podkreślił, że wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku, które płatnik składek przekaże do ZUS w formie dokumentu elektronicznego będą uznawane za tak samo ważne i skutecznie prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną.

Jeśli oprócz wniosku wymagane są inne dokumenty, można je złożyć jako dokumenty oryginalne, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub elektroniczne kopie. Jeżeli zasiłki wypłaca ZUS, płatnik składek powinien przekazać niezbędne dokumenty do przyznania i wypłaty zasiłku najpóźniej 7 dni od ich otrzymania.