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Polska płaci fortunę za swój dług. Alarmujące dane Eurostatu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
57 minut temu
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Polska płaci fortunę za swój dług. Alarmujące dane Eurostatu
Polska płaci fortunę za swój dług. Alarmujące dane Eurostatu/ShutterStock
Koszty obsługi długu publicznego w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej. Według danych Eurostat wskaźnik ten sięgnął w 2025 r. 4,5 proc., lokując Polskę wśród państw o największych wydatkach związanych z zadłużeniem.

Koszt obsługi długu publicznego w UE

Wyższy koszt zadłużenia odnotowano jedynie w Rumunii (5,2 proc.). Czechy odnotowały poziom 3,1 proc., a Włochy 3 proc.

Najniższe poziomy odnotowano w Irlandii (1,4 proc.), następnie w Luksemburgu (1,5 proc.), Holandii (1,7 proc.), Niemczech (1,8 proc.), a także Francji, Finlandii i Szwecji (wszystkie +1,9 proc.).

Eurostat wskazuje, że w latach 2024–2025 koszt obsługi długu w większości państw UE nieznacznie wzrósł lub pozostawał stabilny. Jednocześnie w części krajów odnotowano spadki, m.in. w Estonii, Szwecji i Chorwacji.

Ponad 1/4 polskiego długu denominowana w walutach obcych

Dane pokazują również, że struktura walutowa zadłużenia różni się między państwami. W Polsce ok. 26 proc. długu publicznego jest denominowane w walutach obcych, co stanowi jeden z wyższych udziałów w UE.

Zdaniem Eurostatu, widoczny koszt długu – liczony jako relacja wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia – odzwierciedla rzeczywiste obciążenie finansów publicznych. Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza większą presję na budżet państwa.

W krajach strefy euro niemal całość długu publicznego (ponad 99,5 proc.) denominowana jest w euro.

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Źródło PAP
Tematy: zadłużenieEurostatdług publiczny
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oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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