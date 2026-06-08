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Migranci ratują polskie firmy. Ten raport daje do myślenia

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:56
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Migranci ratują polskie firmy. Ten raport daje do myślenia
Migranci ratują polskie firmy. Ten raport daje do myślenia/Shutterstock
Kadry z importu ratują budownictwo, logistykę, rolnictwo, hotele i gastronomię - czytamy w nowym raporcie. W wielu branżach rezygnacja z migrantów nie byłaby już możliwa, ponieważ nasilona konkurencja o ludzi podniosłaby koszty pracy, a więc także ceny produktów i usług.

O sprawie pisze "Rzeczpospolita".

Migranci ratują polskie firmy

Gazeta na podstawie analiz ekspertów Deloitte z „Raportu o migracji” przygotowanego z Instytutem Spraw Publicznych i firmą badawczą Ipsos wskazała, że obcokrajowcem jest średnio co czwarty zatrudniony w dziale „usługi administrowania i działalności wspierającej” w Polsce, m.in. w agencjach zatrudnienia pracujących dla przemysłu.

Ponad szesnastoprocentowy udział mają migranci w hotelarstwie i gastronomii, a czternastoprocentowy w transporcie i logistyce — wynika z badań, a uzależnione od ich pracy jest też budownictwo.

Rezygnacja z migrantów nie jest już możliwa

„Rzeczpospolita” przypomniała, że w rejestrach ZUS jest 1,32 mln obcokrajowców, ale nie uwzględnia to dorabiających studentów ani pracujących w rolnictwie, gdzie zdobycie polskich pracowników jest nierealne, bo starsi odchodzą na emerytury, a dla młodych praca przy zbiorach jest za ciężka.

Współautor raportu Aleksander Łaszek z Deloitte powiedział dziennikowi, że w wielu branżach rezygnacja z migrantów nie byłaby już możliwa, nasilona konkurencja o ludzi podniosłaby koszty pracy, a więc także ceny produktów i usług. Ekspert zaznaczył, że wzrost kosztów pracy w rolnictwie przełożyłby się na wyższe koszty w przemyśle spożywczym i w gastronomii. Dodał, że o ile w części branż skutki braku pracowników z zagranicy odczuliby głównie krajowi konsumenci, o tyle w niektórych wzrost kosztów ograniczyłby atrakcyjność eksportu.

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Źródło PAP
Tematy: imigrancipracamigranci
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redaktor, wydawca
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