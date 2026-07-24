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Nowy wiek emerytalny w Polsce? Prezes ZUS nie ma wątpliwości

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
51 minut temu
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Prezes ZUS Liwiusz Laska
Prezes ZUS Liwiusz Laska/PAP Archiwalny
Nowy wiek emerytalny w Polsce? "Jako społeczeństwo nie jesteśmy dziś gotowi na dyskusję o podwyższeniu wieku emerytalnego" – ocenił na łamach piątkowej "Rzeczpospolitej" prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska. Wskazał jednocześnie, że rolą ZUS nie jest prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji.

Prezes ZUS, pytany przez "Rzeczpospolitą", czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na rozmowę o podniesieniu wieku emerytalnego, czy to wciąż polityczne tabu, odpowiada, że jego zdaniem "dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką dyskusję".

Prezes ZUS: Polacy chcą utrzymania obecnego wieku emerytalnego

Z badań opinii publicznej, które analizowałem jeszcze około półtora roku temu, wynikało, że większość Polaków chce utrzymania obecnego wieku emerytalnego – dodaje.

Laska zaznacza, że "rolą ZUS nie jest jednak prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji". Możemy jasno wskazywać, jak wydłużenie aktywności zawodowej wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższe świadczenie, a szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku kobiet – podkreśla.

Prezes ZUS: Kobiety coraz częściej decydują się dłużej pracować

Prezes ZUS dodaje, że "kobiety coraz częściej same decydują się na dłuższą aktywność zawodową", a "obecnie średni wiek ich faktycznego przechodzenia na emeryturę wynosi około 61,5 roku, mimo że ustawowy wiek emerytalny to 60 lat". W przypadku mężczyzn – informuje – średni wiek zakończenia aktywności zawodowej praktycznie pokrywa się z ustawowym wiekiem emerytalnym.

Jego zdaniem "to pokazuje, że świadomość ekonomicznych konsekwencji wcześniejszego zakończenia pracy stopniowo rośnie".

Prezes ZUS: Opłaca się zaplanować dłuższą karierę zawodową

Prezes ZUS zachęca też, by regularnie sprawdzać prognozy swoich przyszłych emerytur i rozważyć "dodatkowe formy oszczędzania, takie jak PPK czy IKZE". Jeśli to możliwe – dodaje – zaplanować dłuższą karierę zawodową. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wysokości przyszłego świadczenia – ocenia.

Laska wskazuje również, że istnieją kalkulatory do wyliczania, "o ile wzrośnie świadczenie, jeśli ktoś pozostanie aktywny zawodowo rok lub dwa lata dłużej". Jednak niewiele osób z nich korzysta. Często zainteresowanie pojawia się dopiero tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, kiedy możliwości zwiększenia świadczenia są już znacznie mniejsze – zauważa.

Dlatego – podkreśla – ZUS w tym roku uruchomił program Aktywni 50+, w ramach którego udziela informacji, jak działa system emerytalny i jakie są możliwości zwiększenia emerytury.

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Źródło PAP
Tematy: emeryturyZUSwiek emerytalnynowy wiek emerytalny
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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