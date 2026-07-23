Dziennik Gazeta Prawana logo

Ceny ropy przebiły symboliczną barierę. Słowa Trumpa zrobiły wrażenie na rynkach

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 16:17
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ceny ropy przebiły symboliczną barierę. Słowa Trumpa zrobiły wrażenie na rynkach
Ceny ropy przebiły symboliczną barierę. Słowa Trumpa zrobiły wrażenie na rynkach/Shutterstock
Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej dalszych ataków na irańską infrastrukturę. Notowania WTI przekroczyły 93 USD za baryłkę, a Brent przejściowo wzbiła się powyżej 100 USD.

Ceny ropy Brent przebiły 100 dol. za baryłkę

Według CNBC, ropa Brent w dostawach na lipiec przekroczyła próg 100 USD za baryłkę po raz pierwszy od 26 maja. West Texas Intermediate kosztuje 91,4 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od 11 czerwca.

Trumo grozi odpowiedzią

Prezydent Trump zapowiedział, że jeśli jemeńscy rebelianci Huti znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania wojskowe wobec Iranu i samych Huti.

Bojownicy Huti przyznali się w czwartek do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, po wcześniejszym ogłoszeniu przez ten ruch blokady morskiej Arabii Saudyjskiej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło CNBC
Tematy: IranDonald Trumpropa naftowaceny ropy
Powiązane
BYD ATTO 3 EVO serwis salon części zamienne
Znika największy problem chińskich aut. BYD inwestuje w Polsce
Donald Trump postawił ultimatum. Prezydent USA grozi kolejnym atakiem
Donald Trump postawił ultimatum. Prezydent USA grozi kolejnym atakiem
Mateusz Morawiecki
Kaczyński spotkał się Morawieckim. Oświadczenie PiS i nieoficjalne ustalenia
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCeny ropy przebiły symboliczną barierę. Słowa Trumpa zrobiły wrażenie na rynkach »
Zobacz
|
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 tylko dla orłów
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Jarosław Kaczyński
Kto zamiast Kaczyńskiego na czele PiS? Polacy bez wahania wskazali następcę [SONDAŻ]
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 23 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Białoruś
Zwrot na Białorusi. Zaskakujące słowa generała o Polsce i NATO
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj