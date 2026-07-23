Ceny ropy przebiły symboliczną barierę. Słowa Trumpa zrobiły wrażenie na rynkach

Ceny ropy Brent przebiły 100 dol. za baryłkę

Według CNBC, ropa Brent w dostawach na lipiec przekroczyła próg 100 USD za baryłkę po raz pierwszy od 26 maja. West Texas Intermediate kosztuje 91,4 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od 11 czerwca.

Trumo grozi odpowiedzią

Prezydent Trump zapowiedział, że jeśli jemeńscy rebelianci Huti znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania wojskowe wobec Iranu i samych Huti.

Bojownicy Huti przyznali się w czwartek do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, po wcześniejszym ogłoszeniu przez ten ruch blokady morskiej Arabii Saudyjskiej.