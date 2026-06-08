Dziennik Gazeta Prawana logo

Coś pękło na rynku mieszkań. Sprzedających przybywa, kupujących ubywa

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka, wydawczyni strony głównej. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:22
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
mieszkanie, mieszkania, nieruchomości
Coś pękło na rynku mieszkań. Sprzedających przybywa, kupujących ubywa/Shutterstock
Średnie ceny mieszkań w maju na rynku wtórnym w największych miastach pozostawały stabilne, a zmiany miały charakter kosmetyczny. Jednocześnie rośnie liczba ofert sprzedaży, a maleje liczba mieszkań znikających z rynku, co wskazuje na osłabienie popytu – wynika z analizy portalu GetHome.pl.

Według danych portalu, w maju średnia cena metra kwadratowego mieszkań używanych w Warszawie utrzymała się na poziomie ok. 18,2 tys. zł. Stabilne pozostały także ceny w Krakowie (ok. 17 tys. zł/mkw.), Poznaniu (12,1 tys. zł/mkw.) i Katowicach (11,7 tys. zł/mkw.). We Wrocławiu po wcześniejszych spadkach ceny ustabilizowały się w przedziale 13,6-13,7 tys. zł za metr.

Trudny test z wiedzy o Polsce. 98 proc. dorosłych nie robi 100 proc.
Trudny test z wiedzy o Polsce. 98 proc. dorosłych nie robi 100 proc.

Coś pękło na rynku mieszkań. Sprzedających przybywa, kupujących ubywa

Według raportu, na tle pozostałych rynków wyróżniły się Łódź i Trójmiasto. W Łodzi średnia cena wzrosła nieznacznie do ok. 8,8 tys. zł za metr kwadratowy, natomiast w Trójmieście odnotowano około 1-proc. spadek miesiąc do miesiąca, do poziomu 16,8 tys. zł za metr.

W ujęciu rocznym największy wzrost cen zanotowano w Trójmieście, gdzie mieszkania są średnio o ok. 6 proc. droższe niż rok wcześniej. W Poznaniu ceny wzrosły o ok. 3 proc., a w Warszawie o 2 proc. W Krakowie i Katowicach zwyżki były symboliczne i wyniosły około 1 proc. W Łodzi ceny pozostały praktycznie bez zmian, natomiast we Wrocławiu były o około 4 proc. niższe niż przed rokiem.

"To pokazuje, że rynek wtórny coraz wyraźniej rozjeżdża się lokalnie i przestaje reagować jednym rytmem. Coraz więcej zależy od lokalnej relacji podaży do popytu" – ocenił cytowany w raporcie ekspert GetHome.pl Marek Wielgo.

Jednocześnie dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wskazują na zmianę sytuacji po stronie podaży i sprzedaży. W maju liczba mieszkań trafiających na rynek wzrosła o 3 proc. względem kwietnia, natomiast liczba ofert znikających z rynku spadła o 9 proc., co sugeruje spowolnienie sprzedaży.

W raporcie zwrócono uwagę, że właściciele coraz częściej decydują się na wystawienie mieszkań na sprzedaż, podczas gdy kupujący podchodzą do decyzji ostrożniej. W efekcie wydłuża się czas potrzebny na znalezienie nabywcy, a konkurencja między ofertami rośnie.

Największą ofertę mieszkań na rynku wtórnym odnotowano w maju w Warszawie, gdzie dostępnych było ok. 15,8 tys. lokali wobec 15,6 tys. miesiąc wcześniej. We Wrocławiu liczba ofert wzrosła do ok. 8 tys., w Trójmieście do 8,4 tys., w Poznaniu do 3,8 tys., a w Katowicach do ok. 2,3 tys. mieszkań. Jedynym dużym rynkiem, na którym oferta nieznacznie się skurczyła, był Kraków.

Zdaniem ekspertów, ograniczona podaż nadal chroni rynek przed wyraźniejszymi spadkami cen, jednak przy słabnącym popycie nie jest już wystarczającym czynnikiem do dalszych wzrostów. Dodatkowo konkurencję dla rynku wtórnego stanowi szeroka oferta mieszkań deweloperskich, wspierana przez różnego rodzaju promocje i zachęty sprzedażowe.

"Jeśli przewaga nowych ofert nad sprzedażą się utrzyma, presja na ceny będzie stopniowo rosła. Na razie jednak rynek raczej dryfuje, niż zmienia kierunek" – podsumował Wielgo.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mieszkanianieruchomościsprzedaż nieruchomości
Powiązane
Wołodymyr Zełenski
Zełenski niespodziewanie zmienił trasę podróży. W tle napięcia z Polską? Pojawiają się spekulacje
Marcin Przydacz
Burza po słowach wiceministra. "Powinien zostać wyrzucony z rządu"
Horoskop
Aktualny horoskop dzienny na poniedziałek 8 czerwca 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
oprac. Aneta Malinowska
Dziennikarka, wydawczyni strony głównej. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCoś pękło na rynku mieszkań. Sprzedających przybywa, kupujących ubywa »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy sposób na smugi i tłuste plamy
GAC Aion UT
Polacy kupują zamiast SUV-a. Nowy hit ma 204 KM i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Nowy Fiat Grizzly to następca Tipo
Nowy Fiat wjeżdża do Polski. Jest ładny, oszczędny i wygodny. Ile kosztuje?
Policja kontroluje rowerzystę
Nowy obowiązek na drogach. Policja: Za brak lecą mandaty
Tankowanie paliwa na stacji orlen nowe ceny benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 8 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Quiz dla wykształciuchów. Test z wiedzy ogólnej, który zaliczą tylko tęgie umysły
Quiz dla wykształciuchów. Test z wiedzy ogólnej, który zaliczą tylko tęgie umysły
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj