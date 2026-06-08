Ceny gazu wystrzeliły. Rynki z niepokojem patrzą na Bliski Wschód

Ceny gazu mocno w górę

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) rosną o 5,8 proc. do 51,33 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o 6,0 proc.

Eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie

Armia izraelska poinformowała w poniedziałek, że zidentyfikowała drugą falę pocisków wystrzelonych z Iranu w kierunku terytorium Izraela.

Wcześniej nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie w odwecie za irański ostrzał Izraela, do którego doszło godziny po tym, gdy prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia.

Informacje o atakach w Iranie potwierdziła irańska agencja IRNA.

Wojsko poinformowało, że izraelskie siły powietrzne zaatakowały „kilka celów” w kompleksie petrochemicznym w rejonie Mahszahr.

Portal Iran International podał, że w izraelskim ataku ucierpiały zakłady petrochemiczne Karoun w prowincji Chuzestan.

Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Jechiel Leiter stwierdził, że Izrael zaatakował irańskie wyrzutnie rakiet ziemia-ziemia oraz infrastrukturę niezwiązaną z sektorem energetycznym. Zapowiedział również, że Izrael zaatakuje centra dowodzenia Hezbollahu w południowym Bejrucie, jeśli wspierana przez Iran grupa rozpocznie ostrzał Izraela.

Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie

„Napięcie na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie wraz z kolejnymi atakami między Izraelem a Iranem” - piszą w rynkowej nocie analitycy Deutsche Banku.

„Wciąż jednak istnieją oznaki, że strony starają się unikać pełnej eskalacji” - dodają.

Konflikt na Bliskim Wschodzie uderzył w rynek gazu

Trwający na Bliskim Wschodzie konflikt - od 28 lutego - ograniczył 1/5 światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego, a tymczasem w Europie inwestorzy niepokoją się o zdolności państw w tym regionie do zabezpieczenia wystarczającej ilości gazu, aby uzupełnić jego zapasy przed zimą w czasie, gdy nasila się konkurencja pomiędzy Europą a Azją o ładunki LNG.

Analitycy wskazują na gwałtowny wzrost importu skroplonego gazu ziemnego do Chin, gdzie władze przygotowują się do sprostania rosnącemu zużyciu energii elektrycznej w czasie zbliżających się letnich upałów.

30-dniowa średnia dzienna dostaw gazu w Chinach wzrosła obecnie do 178.000 ton, co stanowi najwyższy poziom od początku lutego 2026 r.

Zapasy gazu w Europie

Tymczasem zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 42,1 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 56,5 proc.

W magazynach znajduje się obecnie 476,63 TWh gazu - wynika z najnowszych danych firmy Gas Infrastructure Europe.