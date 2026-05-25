Szok naftowy uderzy jeszcze mocniej? "Europejczycy myślą, że nie mają problemu"

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 15:30
Azja zbliża się do minimalnych poziomów operacyjnych zapasów ropy naftowej — informuje CNBC. Analitycy ostrzegają, że podobne problemy mogą wkrótce dotknąć także Europę.

Szok energetyczny uderzy w Europę

W opinii cytowanego przez CNBC stratega rynkowego Jeffa Currie globalny szok energetyczny spowodowany wojną z Iranem, prawdopodobnie dotknie w dalszej perspektywie Europę i USA.

Dyrektor do spraw strategii w Carlyle - jednej z największych na świecie firm zarządzających inwestycjami uważa, że Azja jest już bliska tak zwanych „minimalnych poziomów operacyjnych”, czyli ilości granicznej w zbiornikach rafinerii i terminalach, która gwarantuje utrzymanie ciągłości pracy tych zakładów.

Obecna ulga tymczasowa?

Ekspert podkreślił, że Europa może zacząć odczuwać podobne napięcia w ciągu kilku tygodni, „ponieważ obecna ulga w przepływach ropy z USA może okazać się tymczasowa, a także wraz z rozpoczęciem letniego sezonu motoryzacyjnego”. „Spodziewajcie się, że lipiec będzie problemem dla USA” – ostrzegł Currie.

„Wszystkie zapasy, które są wycofywane z amerykańskich rezerw strategicznych są eksportowane do Europy więc Europejczycy myślą, że nie mają problemu, ponieważ otrzymują ropę importowaną z USA, ale tak dalej być nie może” - ostrzegł rozmówca CNBC.

Pierwszy transport ropy do Japonii od 28 lutego

Również w poniedziałek władze Japonii poinformowały, że do kraju dotarł pierwszy od 28 lutego, czyli rozpoczęcia wojny Izraela i USA przeciw Iranowi, tankowiec z ropą z Zatoki Perskiej. Agencja Kyodo cytuje źródła zbliżone do sprawy, według których jednostka dostarczyła 2 mln baryłek surowca, co stanowi ok. 80 proc. dziennego zapotrzebowania kraju.

Szef kancelarii japońskiego rządu, a zarazem rzecznik rady ministrów Minoru Kihara powiedział, że w Zatoce Perskiej utknęło łącznie 39 należących do Japonii lub związanych z tym krajem tankowców.

Z powodu zakłóceń w dostawach ropy naftowej i wywołanym nimi wzrostem cen energii premier Sanae Takaichi ogłosiła w poniedziałek, że w przyszłym tygodniu rząd przedłoży parlamentowi korektę tegorocznego budżetu. Zakłada ona dodatkowe wydatki w wysokości 19 mld dolarów, co ma związek m.in. ze spodziewanym, dalszym wzrostem cen energii.

Źródło CNBC
Źródło CNBC
