Dziennik Gazeta Prawana logo

Cieśnina Ormuz zostanie odblokowana? Ceny ropy mocno reagują

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 08:38
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Cieśnina Ormuz zostanie odblokowana? Ceny ropy mocno reagują
Cieśnina Ormuz zostanie odblokowana? Ceny ropy mocno reagują/Shutterstock
Ceny ropy naftowej na światowych giełdach gwałtownie spadają w reakcji na doniesienia o możliwym porozumieniu między USA a Iranem. Inwestorzy liczą, że umowa doprowadzi do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla transportu surowców energetycznych.

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 90,85 USD - niżej o 5,95 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 97,70 USD za baryłkę, w dół o 5,64 proc.

Porozumienie coraz bliżej

Wysocy rangą amerykańscy urzędnicy zasygnalizowali, że USA i Iran zbliżają się do zawarcia porozumienia m.in. w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz - ważnego szlaku do transportu m.in. ropy naftowej i gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu.

Negocjacje nad kluczowymi zapisami porozumienia wciąż jednak trwają i na razie nie opublikowano treści porozumienia.

Irańska agencja Tasnim podała, że pozostają jeszcze "jeden lub dwa" sporne punkty.

Blokada irańskich portów

Według Tasnim z negocjowanego wstępnego porozumienia wynika, że Iran domaga się, by amerykańska blokada irańskich portów została całkowicie zniesiona w ciągu 30 dni, i grozi, że w przeciwnym razie w cieśninie "nie nastąpią żadne zmiany".

W sobotę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało "w dużej mierze" wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły.

Prezydent USA w niedzielę zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów będzie utrzymana do zawarcia porozumienia z Teheranem. Zapewnił, że trwające negocjacje są konstruktywne.

"Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Podziękował krajom Bliskiego Wschodu za wsparcie i współpracę. Napisał, że współpraca ta będzie "wzmocniona poprzez dołączenie przez te kraje do historycznych Porozumień Abrahamowych i, kto wie, możliwe, że Islamska Republika Iranu również chciałaby (do nich) dołączyć!".

Donald Trump wskazał, że nie ma się co spieszyć z zawarciem umowy, która "nawet nie została jeszcze w pełni wynegocjowana".

Szczegóły porozumienia

Z kolei w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio nie wykluczył, że jeszcze tego dnia pojawi się więcej informacji o porozumieniu amerykańsko-irańskim.

"Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści" – mówił dziennikarzom podczas wizyty w Indiach Rubio.

Szef amerykańskiej dyplomacji zasugerował, że przygotowywane porozumienie rozwiąże problemy związane z blokadą cieśniny Ormuz, wprowadzoną przez Iran na początku marca.

Powtórzył też stanowisko amerykańskiej administracji, że Iran nie może uzyskać broni atomowej.

"Umowa między USA i Iranem zapoczątkuje proces, który w końcu może doprowadzić nas do miejsca, do którego dąży prezydent (USA Donald Trump), czyli do świata, który nie musi już obawiać się irańskiego arsenału nuklearnego" – wskazał Rubio.

W poniedziałek w New Delhi Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone dadzą dyplomacji wszelkie szanse na sukces, a prace nad porozumieniem są wciąż w toku.

"Myśleliśmy, że możemy mieć jakieś wieści (ws. porozumienia) wczoraj wieczorem" - powiedział reporterom Rubio.

"Może dziś. Nie doszukiwałbym się w tym niczego szczególnego" - dodał.

Głos z KE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła zaś w niedzielę, że z zadowoleniem przyjmuje postęp w rozmowach między USA a Iranem. Jak podkreśliła, potrzebne jest porozumienie, które doprowadzi do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zagwarantuje swobodę żeglugi bez opłat.

Jak dodała, nie można pozwolić Iranowi na wejście w posiadanie broni nuklearnej.

"Musi on również zaprzestać działań destabilizujących region, które prowadzi bezpośrednio lub przez swoich popleczników" - zaznaczyła von der Leyen.

Według niej Iran musi także skończyć z nieuzasadnionymi i powtarzającymi się atakami na swoich sąsiadów.

"Obie strony mogą być +bliżej siebie+ w kwestii zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, ale wciąż różnią się w trudniejszych spornych kwestiach" - powiedziała Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets, wskazując na sankcje wobec Iranu i jego program nuklearny.

"Ropa naftowa uwzględnia dziś w cenach ulgę, a nie trwałe rozwiązanie konfliktu" - podkreśliła Chanana.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranDonald Trumpropa naftowacieśnina Ormuz
Powiązane
ZUS zmienia terminy wypłat 800 plus w czerwcu 2026. Niektórzy rodzice w tym miesiącu bez przelewu z ZUS
Zmiany w terminach wypłat 800 plus w czerwcu 2026. Niektórzy rodzice w tym miesiącu bez przelewu z ZUS
1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje
1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCieśnina Ormuz zostanie odblokowana? Ceny ropy mocno reagują »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Od dziś na tych stacjach wielka obniżka cen. Benzyna 95 ostro tanieje. Mamy najnowsze zestawienie
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj